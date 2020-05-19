В Севастополе восстанавливают повреждённый газопровод

Напомним, в Севастополе 17 мая на земельном участке строящегося корпуса школы №61 в микрорайоне Шевченко произошел выброс газа. Строители почувствовали запах газа и вызвали сотрудников ПАО «Севастопольгаз», на балансе которого находится труба высокого давления. На трубу был наложен хомут. Однако подобные меры не отвечают техническим требованиям по эксплуатации подобных трубопроводов, поэтому было принято решение о подключении газа через обходную трубу. Работы по восстановлению газопровода уже находятся в завершающей стадии.

По решению комиссии по Чрезвычайным ситуациям вчера вечером мы приступили к локализации и выполнению работ по переврезке газопровода. С 5 утра сегодняшнего дня мы приступили к выполнению сварочных и огневых работ. С завтрашнего дня будем готовы осуществить пуск газа в систему газораспределения. В связи с работами под отключение попала также газовая автозаправка. В первую очередь будет запущена работа данной заправочной станции для заправки городского транспорта. С сегодняшнего дня подрядчик, который выполняет строительно-монтажные работы в 61 школе, уже сейчас сможет возобновить эти работы. В полном объеме работы должны быть выполнены к пятнице, но мы работаем с опережением графика, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. генерального директора ПАО «Севастопольгаз» Илью Авласевича.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя