В Севастополе возбудили уголовное дело о хищении у граждан свыше 17,2 млн рублей

Прокуратура Балаклавского района г. Севастополя провела проверку по обращению местных жителей о нарушениях, допущенных при реконструкции их многоквартирного жилого дома по адресу: г. Севастополь, ул. Крестовского, 45.

Установлено, что дом состоял из 8 квартир. В 2016 году собственники жилых помещений привлекли коммерческую организацию для проведения его реконструкции и капитального ремонта, предоставив ей право передать образовавшиеся в результате этого новые жилые помещения инвесторам. По итогам проведенных работ был выстроен двухуровневый мансардный этаж с 10-ю новыми квартирами. Под предлогом передачи их в собственность строительная фирма заключила инвестиционные соглашения с шестью гражданами и получила от них денежные средства. Вместе с тем, реконструкция здания была произведена самовольно, в отсутствие разрешительных документов. Реконструированный жилой дом до настоящего времени не введен в эксплуатацию. Инвесторы не могут распоряжаться приобретенными квартирами, денежные средства застройщиком им не возвращены, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Таким образом потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 17,2 млн рублей.

Прокуратура района направила материалы проверки в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения следственным отделом ОМВД России по Балаклавскому району г. Севастополя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя