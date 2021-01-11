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В Севастополе возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты на сумму свыше 3 млн. рублей
Фото: Следком

В Севастополе возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты на сумму свыше 3 млн. рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 20:43 11.01.2021

В Севастополе возбуждено и расследуется уголовное дело по факту полной невыплаты заработной платы гражданам свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Так, в следственный отдел по Балаклавскому району с коллективным заявлением о невыплате заработной платы свыше двух месяцев обратились работники ООО «Крымсевастопольгазстрой». По результатам его рассмотрения и проведения соответствующей проверки возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело.

Установлено, что руководство общества с ограниченной ответственностью «Крымсевастопольгазстрой» в нарушении Конституции Российской Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации с апреля по сентябрь 2019 года не выплачивало полагающуюся заработную плату сотрудникам предприятия. Вместе с тем, поступающие на счет предприятия денежные средства расходовались на иные цели, не связанные с оплатой работникам труда. В результате противоправных действий руководства ООО «Крымсевастопольгазстрой» общая сумма задолженности по заработной плате составила свыше 3 миллионов рублей, — отметили в Следкоме.

Устанавливаются все обстоятельства устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также принимаются меры к восстановлению нарушенных прав граждан и возмещению причиненного им ущерба.

В Севастополе возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты на сумму свыше 3 млн. рублей

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