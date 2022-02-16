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В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту стрельбы на детской площадке  

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту стрельбы на детской площадке  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:44 16.02.2022

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту совершения хулиганства, выраженного в грубом нарушении общественного порядка и проявлении явного неуважения к обществу, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Ранее, в ходе проведения мониторинга сети Интернет выявлены вышеуказанные противоправные действия. По поручению руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю инициировано перед прокурором города изъятие материалов доследственной проверки из УМВД по городу Севастополю в производство следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, — сообщили в Следкоме.

Об этой истории мы рассказывали ЗДЕСЬ.

Следователями следственного отдела по Ленинскому району города Севастополя Главного следственного управления установлено, что 01 января 2022 года в ночное время 17-летний житель Севастополя, находясь на детской площадке во дворе дома 5 по ул. Тараса Шевченко, произвел не менее 10 выстрелов из охолощенного автомата, чем грубо нарушил общественный порядок и проявил явное неуважение к обществу. Выстрелы по звуковому сопровождению и визуальному эффекту имитировали выстрелы как из боевого оружия. После этого подросток разместил в социальных сетях видеоролик с записью своих противоправных действий, — сообщили в Следкоме.

В рамках расследования уголовного дела следователи установят все причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления, а также дадут соответствующую правовую оценку действиям всех участников происшествия.

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Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Владимиром Терентьевым.


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