В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту стрельбы на детской площадке

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту совершения хулиганства, выраженного в грубом нарушении общественного порядка и проявлении явного неуважения к обществу, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Ранее, в ходе проведения мониторинга сети Интернет выявлены вышеуказанные противоправные действия. По поручению руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю инициировано перед прокурором города изъятие материалов доследственной проверки из УМВД по городу Севастополю в производство следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, — сообщили в Следкоме.

Об этой истории мы рассказывали ЗДЕСЬ.

Следователями следственного отдела по Ленинскому району города Севастополя Главного следственного управления установлено, что 01 января 2022 года в ночное время 17-летний житель Севастополя, находясь на детской площадке во дворе дома 5 по ул. Тараса Шевченко, произвел не менее 10 выстрелов из охолощенного автомата, чем грубо нарушил общественный порядок и проявил явное неуважение к обществу. Выстрелы по звуковому сопровождению и визуальному эффекту имитировали выстрелы как из боевого оружия. После этого подросток разместил в социальных сетях видеоролик с записью своих противоправных действий, — сообщили в Следкоме.

В рамках расследования уголовного дела следователи установят все причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления, а также дадут соответствующую правовую оценку действиям всех участников происшествия.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Владимиром Терентьевым.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!