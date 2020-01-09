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В Севастополе снова заработала паромная переправа
Фото: пресс-служба Правительства Севастополя.

В Севастополе возможно появится новый паром

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:54 09.01.2020

И.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев дал распоряжение изучить возможность приобретения нового парома для города, чтобы обеспечить работу переправы в Севастопольской бухте.

В короткое время подготовьте предложения по приобретению нового парома, потому что практика показала за последние полгода: практически раз в две недели эта поломка происходит – с завидной регулярностью у нас паромное сообщение теряется, — цитирует «Новый Севастополь» чиновника.

Ранее вице-губернатор Денис Солодовников доложил, что в течение новогодних выходных паром «Адмирал Лазарев» вышел из строя. Он заменен паромом «Адмирал Истомин». Вице-губернатор подчеркнул, что «необходимо обновление парка».

СПРАВКА: Паромы, которые работают в Севастопольской бухте, были закуплены в Норвегии в 2012 году, и уже тогда имели 30-летний срок эксплуатации. В 2016 году они переданы местному правительству, с 2017 года их обслуживает ГУП «Севастопольский морской порт». Предприятие сталкивается со сложностями в поиске запчастей для обслуживания судов.

В Севастополе возможно появится новый паром

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