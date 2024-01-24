В Севастополе возобновили подачу воды

Вода еще не дошла во все дома, но за ночь (обещают власти) все наладится.

Водоснабжение в Севастополе восстановлено практически полностью. В некоторых домах вода появилась сегодня в течение дня, в некоторые она поступает сейчас — сети заполнены, вода идёт из всех городских водоузлов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Тем не менее соцсети полны возмущенными комментариями людей, до которых вода не дошла (и на 4-е сутки, к слову). Власти обещают: идет заполнение системы, вода дойдет – дело времени. Возможно часов, а может и минут. НО! Уже случилось несколько аварий, из-за которых у многих так и нет воды как не было.

Возникли локальные проблемы, не связанные с подачей воды с гидроузлов: из-за аварии на сетях водоснабжения пока отключены дома на улицах Юмашева, Степаняна, Фадеева, Парковая и Щитовая, а также на проспекте Октябрьской революции с 17 по 89 дома и в 42-м. На месте по моему поручению руководит ремонтом трубы 500-ки Евгений Сергеевич Горлов, воду дадут ориентировочно к полуночи, сообщу дополнительно об окончании работ, — отметил Развожаев.

Также вода пока не поступает в Инкерман. По предварительной информации, это произошло из-за незаконных работ частной организации — рабочие вели земельные работы и перерубили кабель, который ведёт на один из гидроузлов. Власти полагают, что воду удастся включить примерно к 23 часам.

Обращаю ваше внимание: в ряде домов управляющие компании перекрыли задвижки или выключили насосы, чтобы избежать проблем при перепаде давления во время наполнения систем — поэтому, если в вашем доме воды пока нет, её дадут в ближайшее время. Благодарю всех севастопольцев за понимание и терпение. Наши коммунальные службы всё это время работали на пределе возможностей, чтобы восстановить подачу воды как можно скорее. Сейчас всем УК дано поручение произвести обход жителей, проверить после подачи воды, не возникли ли проблемы с инженерным оборудованием и внутренними сетями. Также поручено усилить дежурства аварийных бригад вечером, — подытожил Развожаев.

В случае аварии звоните по телефонам:

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