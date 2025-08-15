Прямо сейчас:
В Севастополе возобновили «Рыбный день»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе возобновили «Рыбный день»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:34 15.08.2025

Правительство Севастополя совместно с предпринимателями-участниками Рыбопромышленного кластера возобновили действие социальной программы «Рыбный день». Теперь каждый четверг в определенных местах продаж можно приобрести рыбную продукцию можно со скидкой 50%.

В рамках проекта «Рыбный день» реализуется рыба, которые вылавливается в Черном море. Дополнительно участники этого проекта решили дать возможность покупателям приобретать другую рыбу со скидкой от 10%. То есть на сегодняшний день это три позиции. С учетом того, что сезонность вылова меняется, естественно, будет пополняться перечень продукции, которую можно будет приобрести со скидкой в рыбный четверг, – цитирует пресс-служба директора Центра «Мой Бизнес» Наталию Борисову.

Сейчас в рыбный день представлена черноморская килька, хамса и консервы, а также можно приобрести океаническую рыбу навага, путассу и минтай со скидкой от 10%. В зависимости от сезонного вылова ассортимент будет меняться и дополняться ставридой и смаридой.

В рамках программы «Рыбного дня» наша компания представляет продукцию собственного производства. То есть это черноморская рыба, которая нашим рыболовным судном выловлена в Черном море – килька и хамса. В декабре мы приступим к промыслу ставриды черноморской, она также будет представлена в рыбный день по социальной цене. По скидке 50% эта цена достаточно социальная, потому что рыбу мы сегодня в промышленных объемах продаем даже дороже, чем она представлена сегодня в магазине, – отмечает генеральный директор рыболовной компании «Бухта удачи» Александр Горбач. 

Напомним, в рамках программы «Рыбный день в Севастополе» каждому покупателю отпускается не более 2 кг указанной продукции по четвергам. Купить рыбную продукцию можно по адресам:

— «С моря на стол», пр-кт Генерала Острякова, 37;
— «С моря на стол», пр-кт Октябрьской Революции, 48;
— «С моря на стол», набережная Рыбпорта, 17;
— «С моря на стол», ул. Тарутинская, 36А;
— «Наша рыбка», ул. Щербака, Пассаж Центрального рынка.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

