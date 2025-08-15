В Севастополе возобновили «Рыбный день»

Правительство Севастополя совместно с предпринимателями-участниками Рыбопромышленного кластера возобновили действие социальной программы «Рыбный день». Теперь каждый четверг в определенных местах продаж можно приобрести рыбную продукцию можно со скидкой 50%.

В рамках проекта «Рыбный день» реализуется рыба, которые вылавливается в Черном море. Дополнительно участники этого проекта решили дать возможность покупателям приобретать другую рыбу со скидкой от 10%. То есть на сегодняшний день это три позиции. С учетом того, что сезонность вылова меняется, естественно, будет пополняться перечень продукции, которую можно будет приобрести со скидкой в рыбный четверг, – цитирует пресс-служба директора Центра «Мой Бизнес» Наталию Борисову.

Сейчас в рыбный день представлена черноморская килька, хамса и консервы, а также можно приобрести океаническую рыбу навага, путассу и минтай со скидкой от 10%. В зависимости от сезонного вылова ассортимент будет меняться и дополняться ставридой и смаридой.