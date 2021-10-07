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В Севастополе возводят модуль для пищеблока психбольницы
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе возводят модуль для пищеблока психбольницы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:11 07.10.2021

Работы по устройству быстровозводимого модуля под размещение пищеблока Севастопольской городской психиатрической больницы ведутся  на Фиолентовском шоссе.

В полном объеме завершено фундаментное основание модульного здания, сейчас ведется заливка отмостки объекта, а также устройство быстровозводимых стальных конструкций. Здание общей площадью 753 кв. метра, из них 155 кв. метров – это обеденный зал. Модуль рассчитан на 250 мест, будет оснащен всем необходимым оборудованием для приготовления обедов и хранения продуктов. Окончание работ запланировано на конец текущего года, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

Руководитель ведомства также отметил, что в здании предусмотрены цеха-заготовки для мяса и птицы, рыбы, обработки яиц, холодный и горячий цеха, цех выпечки мучных изделий. Модуль будет оборудован современной системой вентиляции и кондиционирования воздуха, теплопунктом и электрощитовой.

Используемые материалы для отделки стен, полов и потолков соответствуют всем санитарным и гигиеническим нормам, а также обладают высокими эксплуатационными характеристиками», – заключил директор департамента.

Работы выполняет подрядная организация «СтавропольГрандСтрой». Цена контракта – 89,7 млн рублей.

В Севастополе возводят модуль для пищеблока психбольницы

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