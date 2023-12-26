В Севастополе впервые прошёл Международный турнир по профессиональному боксу

В стенах нового спортивного комплекса на улице Шевченко состоялся международный вечер профессионального бокса при поддержке губернатора Михаила Развожаева. Профессиональные титулованные севастопольские спортсмены и их соперники из Ирана, Таджикистана, Казахстана показали захватывающие поединки.

Бокс – один из наиболее популярных видов спорта в нашей стране и в нашем городе. Эти состязания стали первыми международными профессиональными боями с момента воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На ринг вышли титулованные спортсмены, лучшие представители севастопольской школы бокса: мастера спорта международного класса Елена Гапешина и Дмитрий Шиповский, мастера спорта России Исрафил Исламов, Иван Романчук, Максим Шведюк и кандидат в мастера спорта Давид Агабекян. Их соперниками стали не менее титулованные боксёры из дружественных иностранных государств. В очередной раз мы показали всем, что Город-Герой открыт для международных связей – теперь и в спорте, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Шесть побед в шести поединках завоевали севастопольцы на первом за десять лет международном турнире профессионального бокса в нашем городе:

18-летний тяжеловес Исрафил Исламов одержал уверенную победу над Владиславом Поповым из Ставрополя.

Обладательница серебряной медали чемпионата России среди женщин Елена Гапешина в 6-раундовом поединке в средней весовой категории одолела представительницу Ессентуков Анжелику Арутюнян.

Севастополец Давид Агабекян провёл яркий и драматичный бой против боксёра из Ирана Саджада Мохамадпура и одержал свою первую победу на профессиональном ринге.

Краснодарский боксёр Артём Уханов и Алтынбек Ибрагимов из Казахстана устроили конкурентное противостояние в ринге, и по итогам шести раундов не выявили сильнейшего. Итог состязания – боевая ничья.

Севастопольский средневес Иван Романчук победил прибывшего из Волгограда Халиса Эминова.

Полулегковес из Севастополя Дмитрий Шиповский одолел таджикского боксёра Рамазона Абдукаххорзода единогласным решением судей в 4-раундовом бою.

В главном событии вечера перспективный 19-летний полулегковес из Города-Героя Максим Шведюк устроил настоящий праздник для зрителей, показав невероятный уровень бокса в бою с иранским боксёром Нимой Вализадх. После третьего раунда угол иранца отказался от продолжения поединка и была объявлена победа техническим нокаутом в пользу севастопольца Максима Шведюка.

источник: пресс-служба Правительства Сеастополя