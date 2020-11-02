В Севастополе временный порядок подтверждения инвалидности продлён до 1 марта

Правительством РФ утвержден временный порядок установления и подтверждения инвалидности, согласно которого возможность заочного освидетельствования продлевается до 1 марта 2021 года. По словам руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по г. Севастополю Нины Тетериной, временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения.

Самому пациенту в настоящее время не требуется обращаться лично в органы медико-социальной экспертизы, как при установлении группы инвалидности впервые, так и при ее подтверждении. При этом вся медицинская документация передается в бюро по месту жительства непосредственно из медицинской организации. Такие правила работы изначально были введены по всей стране в разгар пандемии до 1 октября 2020 года. Теперь автоматическое продление — до 1 марта следующего года, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя специалиста.

В заочном формате, отмечает Нина Тетерина, пациенту оформляется и индивидуальная программа реабилитации. Получить справку о степени утраты трудоспособности из-за несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний можно также без посещения бюро.

Размер страховых выплат зависит от степени утраты трудоспособности, которую устанавливает бюро МСЭ. Временный порядок позволяет делать это заочно. Он также предполагает автоматическое продление ранее установленной степени утраты трудоспособности на следующие шесть месяцев.

Готовые документы направляются гражданам заказным письмом. При несогласии с решением бюро гражданин имеет право на очное освидетельствование.