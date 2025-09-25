В Севастополе вручена литературная премия имени Льва Толстого

В литературно-музыкальной гостиной Центральной городской библиотеки имени Л.Н. Толстого состоялась церемония вручения ежегодной литературной премии имени Л.Н. Толстого.

Премия учреждена в 1993 году и вручается авторам, чьи произведения отличаются художественным уровнем, раскрывают важные темы общественной и духовной жизни. За 32 года существования премии ее лауреатами стали более 70 литераторов, среди которых писатели, поэты, журналисты, драматурги, художники и представители военно-морского флота.

В 2025 году на конкурс было представлено десять произведений.

Дипломами лауреатов отмечены:

Анжелика Фесенко за книгу «Севастополь: неизвестное об известном. Записки архивариуса» (номинация «Краеведение»);

Евгений Решетов за книгу «…Просто была Война. Несколько дней жаркого лета 1942 года» (номинация «Современная литература»).

Поощрительный диплом Литературной премии имени Л. Н. Толстого 2025 года получила Марина Орлова за поэтический сборник «У ветра широкие рукава».

Начальник отдела развития библиотечного, музейного дела, дополнительного образования управления культурной политики и развития искусства департамента культуры Ольга Колбасова подчеркнула:

Замечательно, что каждая наша встреча с севастопольскими авторами становится поводом для серьезного разговора об отечественной культуре, о путях развития русской словесности и тех духовно-нравственных ценностях, которые ее сформировали и поныне определяют своеобразие нашей литературы».

С произведениями лауреатов можно познакомиться в фондах Центральной городской библиотеки имени Л.Н. Толстого.

