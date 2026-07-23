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Новости Республики
В Севастополе вручили детям-сиротам ключи от новых квартир
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе вручили детям-сиротам ключи от новых квартир

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:24 23.07.2026

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2 комментариев
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Юлия
4 часов назад

Здравствуйте. Когда будут выдаваться ключи или сертификаты на жильё многодетным семьям. О них позабыли. В год очень мало выдаётся, очередь еле движется. Или тоже обращаться на Федеральный уровень?

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Роман
2 часов назад
Ответить на  Юлия

Интересно, а тем кто стоял в очереди на жилье с 70 годов и всю жизнь прожили в общежитии, когда им будет выдаваться жилье?

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