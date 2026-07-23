В Севастополе вручили детям-сиротам ключи от новых квартир

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вместе с заместителем Генерального прокурора Петром Городовым и прокурором города Севастополя Андреем Шевцовым вручил ключи от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Сегодня вы получаете ключи от квартир. Но самое важное — вы получаете свой дом: место, где можно строить планы на будущее, создавать семью, растить детей, просто быть счастливыми. Очень хочется, чтобы совсем скоро эти новые стены стали надёжным тылом, настоящим домом, куда всегда хочется возвращаться. Пусть впереди у вас будет много любви, тепла и счастливых моментов, — сказал Михаил Развожаев.

Сегодня ключи получил 21 человек, всего с начала года — 48. А до конца года в общей сложности планируется обеспечить новым жильём 71 человека.

Глава города подчеркнул, что для Правительства Севастополя обеспечение жильем детей-сирот — один из приоритетов, и власти принимают целый комплекс мер, чтобы вопрос решался как можно скорее.

Прежний механизм работал слишком медленно: в год выделяли всего по нескольку квартир. Благодаря нашей системной работе с прокуратурой удалось в корне поменять подход и существенно сократить очередь. Мы работаем комплексно по нескольким направлениям: покупаем квартиры в новостройках, выделяем жилищные сертификаты. Также задействуем эскроу-счета — дом на Лабораторном шоссе, где ребята получили квартиры, был построен именно так, — сказал глава города.

В новом доме, который был введён в эксплуатацию в конце декабря 2025 года, три 12-этажных корпуса, рядом — благоустроенная территория, здесь же скоро появятся детские площадки, воркаут-зона с тренажерами, зона отдыха. На территории ЖК расположены несколько магазинов, в следующем году будет завершено строительство торгово-офисного центра с супермаркетом и спортзалом. Неподалёку находятся детский сад и школа.

Заместитель Генерального прокурора РФ Пётр Городов в своём выступлении подчеркнул результаты совместной работы прокуратуры и правительства:

За каждым врученным сегодня ключом стоит большая совместная работа. Это результат взаимодействия правительства города, строителей, профильных ведомств и прокуратуры. Самое главное — эта работа не заканчивается. Мы продолжим делать все, чтобы каждый, кто имеет право на получение жилья, обязательно его получил, — сказал Пётр Городов. Вопрос обеспечения жильем детей-сирот находится на личном контроле Генерального прокурора Российской Федерации. Эта работа в Севастополе ведется последовательно, и мы обязательно продолжим ее, чтобы каждый, кто ждет своей очереди, получил собственный дом, — отметил прокурор Севастополя Андрей Шевцов.

Напомним, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот осуществляется по государственной программе города Севастополя «Жилище». Начиная с 2015 года ключи от квартир получили 464 человека, из которых 48 — в этом году. Всего до конца 2026 года планируется обеспечить квартирами 71 человека из числа детей-сирот.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя