В Севастополе вручили детям-сиротам ключи от новых квартир

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вместе с прокурором города Севастополя Андреем Шевцовым 29 сентября вручил ключи от новых квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

26 однокомнатных квартир находятся в жилом комплексе «Новый» на Лабораторном шоссе, 33в. Здесь есть развитая инфраструктура, предусмотрены большие парковки, детские и спортивные площадки, работает общественный транспорт. Сегодня глава города и руководитель прокуратуры вручили 23 ключа от квартир, ещё три владельца получат их в ближайшее время.

В этом году мы за счет разных источников выдадим 88 квартир. Если вы помните, три-четыре года назад детям-сиротам выдавалась одна, максимум три квартиры в год. Сейчас, благодаря нашей работе с застройщиками, участию в домостроительстве, нам удается получать качественное жилье в новых строящихся домах со всей необходимой инфраструктурой. Ребята, вы уже давно не дети, вы молодые люди, взрослые люди. Многие из вас уже обзавелись семьями. Двое из тех, кто сегодня получает квартиры, выполняют задачи специальной военной операции. Защищают Родину. Уверен, тем приятнее им будет узнать, что государство обеспечило их жильем. И, конечно, они, когда вернутся, смогут свои семьи здесь устроить, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

В каждой квартире проведен чистовой ремонт, полностью установлена сантехника, натяжные потолки, обои, освещение; на кухне есть раковина и электрическая плита с духовкой. Все подготовлено, чтобы ребята могли сразу сюда заехать.

Обеспечение жильём детей-сирот уже стало доброй традицией. И комплексный подход позволяет нам сегодня проводить такие серьезные вручения. 26 квартир – это достаточно серьезный для города вклад, – отметил прокурор Севастополя Андрей Шевцов.

Ранее вопрос обеспечения детей-сирот жильем в Севастополе стоял крайне остро. Благодаря системной работе с прокуратурой очередь удалось существенно сократить. Работа идет по нескольким направлениям: это и приобретение квартир в новостройках, и ремонт квартир в уже построенных домах, и выделение жилищных сертификатов, и эскроу-счета, когда правительство выступает дольщиком при строительстве МКД.

Одним из обладателей новой квартиры стала Алена Самойлова. Девушка уже оценила ремонт жилплощади:

Квартира комфортная, светлая, просторная. Я хотела, чтобы было много места на кухне и в спальне. Планирую все красиво обустроить в новом жилье, — поделилась она.

В 2024 году детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, выдали ключи от 71 квартиры.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя