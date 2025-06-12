В Севастополе вручили награды медицинским работникам в преддверии профессионального праздника

В Севастопольском центре культуры и искусств 11 июня состоялось торжественное собрание, посвященное предстоящему Дню медицинского работника. С наступающим праздником сотрудников отрасли здравоохранения поздравил губернатор Михаил Развожаев.

Всегда с особым трепетом относился к людям в белых халатах. Бесконечно уважаю ваш труд, много раз сталкивался с примерами потрясающего мужества, выдержки, гуманизма, милосердия, любви к людям. За последние годы вам выпало немало испытаний: это и пандемия коронавируса, во время которой вы спасли тысячи жизней, и прошлогодний теракт на «Учкуевке», когда вы помогли множеству взрослых и детей. Какими бы грозными ни были вызовы — вы всегда с честью справляетесь с любыми испытаниями. Спасибо нашим врачам, спасибо ветеранам отрасли, спасибо молодым людям, которые выбрали стать медицинскими работниками. Спасибо главным врачам — на вас лежит колоссальная ответственность. Спасибо сотрудникам департамента здравоохранения и территориального фонда ОМС. Все вместе — большая команда, которая трудится на благо Севастополя и севастопольцев. Спасибо за труд каждому из вас, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Он вручил награды работникам медицинской отрасли.

Система здравоохранения города Севастополя состоит из 19 организаций, в которых работают порядка 8 тысяч человек.

В этом году было полностью завершено лицензирование медицинских организаций.

В городе продолжается строительство и капитальный ремонт объектов здравоохранения, идут поставки нового медицинского оборудования и медицинских изделий — за прошлый год было закуплено более 1,8 тысячи единиц.

Севастопольские врачи внедряют новые методики лечения и оперативных вмешательств. Система здравоохранения перешла на электронный документооборот, идет внедрение технологий искусственного интеллекта.

Вышеперечисленные меры позволили достигнуть одного из наиболее важных показателей – увеличение ожидаемой продолжительности жизни. По итогам 2024 года (прогноз) она достигла значения 75,06 лет (в среднем по России —72,84 года). По абсолютному значению показателя Севастополь находится в десятке лидеров-регионов Российской Федерации.

За многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» награждены:

— Касьянова Лариса Степановна — главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Севастопольская городская психиатрическая больница»

— Яскевич Наталья Николаевна — заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного»

За многолетний добросовестный труд Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации награждены:

— Бажан Александр Алексеевич — главный фельдшер Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

— Борецкая Ольга Викторовна — старшая медицинская сестра терапевтического отделения больницы им. Даши Севастопольской Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская больница № 1 имени Н.И. Пирогова»

— Виноградский Юрий Леонидович — заведующий рентгеновским отделением – врач-рентгенолог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская больница № 1 имени Н.И. Пирогова»

— Громов Артем Борисович — заведующий травматолого-ортопедическим отделением – врач-травматолог-ортопед Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская больница № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка»

— Давида Мария Владимировна — старшая медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская больница № 1 имени Н.И. Пирогова»

— Догадин Андрей Александрович — заведующий отделением анестезиологии-реанимации – врач-анестезиолог-реаниматолог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская больница № 4»

— Жоголев Михаил Юрьевич — фельдшер скорой медицинской помощи Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

— Зеляева Ольга Сергеевна — заведующий поликлиникой – врач-педиатр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская больница № 4»

— Землянская Ирина Васильевна — заведующий лечебным отделением – врач-стоматолог-терапевт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Стоматологическая поликлиника № 1»

— Козлова Ирина Константиновна — врач-фтизиатр участковый Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Севастопольский противотуберкулезный диспансер»

— Курочкина Любовь Ивановна — старшая медицинская сестра отделения анестезиологии-реанимации (для детского населения) Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская больница № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка»

— Никулина Елена Николаевна — главная медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного»

— Палкина Лариса Николаевна — заведующий микробиологической лабораторией по диагностике туберкулеза – врач-бактериолог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Севастопольский противотуберкулезный диспансер»

— Пожарнова Татьяна Владиленовна — главная медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская инфекционная больница»

— Ткачева Ольга Ивановна — заведующий гинекологическим отделением – врач-акушер-гинеколог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская больница № 4»

— Токарева Елена Романовна — заведующий отделением специализированной медицинской помощи – врач-невролог поликлиники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская больница № 1 имени Н.И. Пирогова»

— Шевела Елена Владимировна — старший врач станции скорой медицинской помощи оперативного отдела «103» Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

За хороший и добросовестный труд Благодарность Министра здравоохранения Российской Федерации объявлена Шайнер Наталье Борисовне — главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская больница № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка»

За добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие здравоохранения города Севастополя и в связи с Днем медицинского работника Почетной грамотой Правительства Севастополя награждены:

— Берегов Вячеслав Викторович — врач – судебно-медицинский эксперт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Севастопольское городское бюро судебно-медицинской экспертизы»

— Бичеховская Руслана Сергеевна — медицинская сестра палатная (постовая) дифференциально-диагностического отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Севастопольский противотуберкулезный диспансер»

— Бузиян Людмила Николаевна — старшая операционная медицинская сестра операционного блока Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Севастопольская городская больница № 9»

— Власова Ольга Владимировна — врач-эндокринолог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская больница № 1 имени Н.И. Пирогова»

— Воронова Лариса Николаевна — заведующий поликлиникой города Инкерман — врач-педиатр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Севастопольская городская больница № 9»

— Гайдукевич Валентина Андреевна — врач по медицинской профилактике Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская больница № 1 имени Н.И. Пирогова»

— Комаров Геннадий Александрович — заведующий эндоскопическим отделением – врач-эндоскопист Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Севастопольская городская больница № 9»

— Марков Владимир Владимирович — медицинский брат – анестезист Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская больница № 1 имени Н.И. Пирогова»

— Мишарев Иван Викторович — врач-хирург Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская больница № 1 имени Н.И. Пирогова»

— Мокшанцев Константин Константинович — врач-уролог урологического отделения стационара Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Севастопольская городская больница № 9»

— Петрова Ирина Ивановна — врач-терапевт участковый Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская больница № 1 имени Н.И. Пирогова»

— Пичугина Лидия Александровна — медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская больница № 4»

— Рагозин Михаил Викторович — заведующий отделением опухолей молочной железы, онкогинекологии и опухолей кожи – врач-онколог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного»

— Савченко Оксана Павловна — заведующий женской консультацией № 2 – врач-акушер-гинеколог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская больница № 1 имени Н.И. Пирогова»

— Стаховская Елена Борисовна — референт директора Департамента здравоохранения города Севастополя

— Стрюк Оксана Николаевна — заведующий лечебно-профилактическим (педиатрическим) отделением поликлиники для детского населения – врач-педиатр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская больница № 4»

— Тараленко Анна Викторовна — заведующий сектором лицензирования Департамента здравоохранения города Севастополя

— Филиппов Вячеслав Иванович — заведующий приемным отделением – врач-инфекционист Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская инфекционная больница»

— Христенко Марина Зиновьевна — врач-невролог неврологического отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская больница № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка»

источник: пресс-служба Правительства Севастополя