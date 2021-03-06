В Севастополе вручили награды медработникам за самоотверженный труд и борьбу с COVID-19

В Севастополе в преддверии Международного женского дня чествовали медработников Губернатор города Михаил Развожаев вручил медикам государственные и региональные награды.

Прошлый и этот год мы много говорим о врачах, медсестрах, общественниках – тех, кто подключился к работе во время пандемии, проявляя милосердие и тратя свое личное время. Действительно, за этот небольшой временной отрезок общество, страна по-другому увидели и оценили ваш труд. Я хотел бы от всех севастопольцев вас поблагодарить, потому что каждая из вас на рабочем месте вложила душу и сердце, чтобы этот период город пережил как можно легче и в прямом смысле без потерь, — отметил Михаил Развожаев.

Губернатор вручил государственную награду — орден Пирогова врачу–инфекционисту приемного отделения городской инфекционной больницы Яне Степановой. Согласно указу Президента РФ, такой чести она удостоена за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга.

Во время церемонии впервые состоялось вручение медали имени Даши Севастопольской. Медалью имени Даши Севастопольской ю награждены: старшая медицинская сестра городской больницы №1 Ирина Дубина, главная медицинская сестра горбольницы №1 Анна Маркова, медицинская сестра городской инфекционной больницы Нина Парух, старшая медицинская сестра городской больницы №4 Оксана Юваш. Еще 19 медицинских работников Севастополя были награждены медалями Луки Крымского.

Кроме того, в рамках торжественной церемонии были вручены благодарственные письма Президента РФ и губернатора Севастополя. Всего, по информации пресс-службы городского правительства, награждены 63 медработника.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя, больше фото — ЗДЕСЬ .