В Севастополе вручили награды социальным работникам в преддверии профессионального праздника

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вручил награды работникам сферы социальной защиты и сотрудникам общественных организаций, занятых в социальной сфере. Церемония состоялась в преддверии профессионального праздника сотрудников отрасли — Дня социального работника.

Торжественная церемония состоялась в департаменте труда и социальной защиты населения города Севастополя.

Работа в социальной сфере — это больше, чем работа. Людей, которые помогают другим, трудятся в социальной сфере, всегда в нашей стране считали самыми милосердными, заботливыми, внимательными. В наше непростое время эти человеческие качества, способность отдавать другим людям часть своей души — это особая ценность. У вас не бывает так, что вы просто пришли на работу, выполнили какие-то функции и ушли: вы за день пропускаете через себя десятки человеческих историй, проблем, помогаете людям справиться с их болью. В Севастополе работают замечательные, неравнодушные люди и настоящие профессионалы, все обязательства перед людьми выполняются четко, в срок, в том числе — перед участниками специальной военной операции и их семьями. Спасибо за ваш труд, — обратился к участникам встречи глава города.

Социальным обслуживанием населения,поддержкой пожилых граждан, ветеранов, инвалидов, помощью детям, кадровыми вопросами занимаются сотрудники семи учреждений, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения: севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания, социальный приют для детей и подростков, севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов, севастопольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, центр социальной помощи семье и детям, севастопольский координационно-информационный центр социальной защиты и кадровый центр «Работа России» Севастополя(Центр занятости населения). В этих семи учреждениях трудятся 599 сотрудников.

В прошлом году в учреждении кадрового центра«Работа России» Севастополя началась комплексная модернизация: кадровый центр оснастили навигацией, организовали зоны цифровых сервисов для взаимодействия с работодателями и соискателями, зона коворкинга, переговорную для работодателей, конференц-зал, а также детский уголок.

В кадровом центре проявляют индивидуальный подход к каждому соискателю, включая помощь в переобучении, открытии собственного дела или смене профессии. Учреждение взаимодействует с работодателями, что позволяет ускорить подбор персонала и оперативно закрывать вакансии.

Кадровый центр также поддерживает родителей с маленькими детьми, участников СВО и их семей, людей с ограничениями по здоровью.

По результатам мониторинга качества клиентского опыта служба занятости города Севастополя заняла 5-е место из 89 субъектов РФ и 1-е место среди 12 регионов второй волны проекта по комплексной модернизации, об этом свидетельствуют данные Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. По показателю уровня исполнения требований Стандарта деятельности служб занятости РФ Севастополь занял 9-е место по стране.

Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения города Севастополя» присвоено:

— Емельянову Юрию Эдуардовичу, директору Государственного казенного учреждения «Севастопольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

— Поплавской Анне Ильиничне, начальнику управления адресной социальной поддержки населения Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя.

Медалью имени Даши Севастопольской награждена:

— Борейко Светлана Вячеславовна, медицинская сестра отделения милосердия Государственного бюджетного учреждения «Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Благодарностью Губернатора города Севастополя поощрены:

— Коллектив Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя (директор — Сулягина Елена Алексеевна);

— Автухова Наталья Васильевна, заведующий отделением социальной помощи семье и детям № 2 Государственного бюджетного учреждения города Севастополя Центр социальной помощи семье и детям;

— Васильева Татьяна Викторовна, воспитатель отделения социальной реабилитации несовершеннолетних Государственного казенного учреждения города Севастополя «Социальный приют для детей и подростков»;

— Ивженко Ксения Владимировна, главный бухгалтер бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности Государственного казенного учреждения города Севастополя «Социальный приют для детей и подростков»;

— Комарова Анна Александровна, специалист по реабилитационной работе в социальной сфере Государственного казенного учреждения «Севастопольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

— Овчаренко Татьяна Петровна, начальник отдела по работе с семьями с детьми управления адресной социальной поддержки населения Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя;

— Скуридина Татьяна Ивановна, машинист по стирке и ремонту спецодежды II разряда Государственного бюджетного учреждения «Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

— Туржанская Инна Михайловна, главный бухгалтер Государственного бюджетного учреждения «Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

— Фролова Галина Александровна, социальный работник отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Государственного казенного учреждения «Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания»;

— Чабан Валерий Леонидович, заместитель начальника отдела делопроизводства и контроля управления государственной службы, делопроизводства и взаимодействия со СМИ Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя;

— Шамрей Дмитрий Вячеславович, заместитель директора Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя.

Благодарственным письмом Губернатора города Севастополя поощрены:

— Васечкина Елена Федоровна, председатель Севастопольской региональной общественной организации «Объединение инвалидов с детства и членов их семей «Дом солнца»;

— Зобнина Ксения Сергеевна, специалист по работе с семьей отделения срочного приема граждан и социально-правовой помощи Государственного бюджетного учреждения города Севастополя Центр социальной помощи семье и детям;

— Исхаков Рустам Фуатович, директор Автономной некоммерческой организации Центр социальных и творческих инициатив «Жизнь»;

— Недов Дмитрий Владимирович, председатель Севастопольского отделения Межрегионального общественного движения социальных гражданских инициатив «Команда возможностей»;

— Халикова Людмила Александровна, председатель Севастопольской региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Особые дети».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя