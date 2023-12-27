В Севастополе вручили памятные медали детям, совершившим мужественные поступки

В церемонии награждения приняли участие начальник УМВД России по г. Севастополю полковник полиции Сергей Сигунов, сенаторы Российской Федерации Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин, дети и их родители.

В торжественной обстановке начальник УМВД вместе с сенаторами вручили Сабине Умеровой и Юрию Науменко из города Севастополя, а также Валерию Морозу из Республики Крым памятные медали «За проявленное мужество» и новогодние подарки.

Выступая перед присутствующими, сенатор Российской Федерации Екатерина Алтабаева поблагодарила детей за решительность:

Спасибо вам, что помогаете тем, кто нуждается в вашей помощи, за то, что в сложной обстановке умеете принять правильное решение!

Сенатор Российской Федерации Сергей Колбин присоединился к поздравлениям и поблагодарил ребят за активную гражданскую позицию:

Поздравляю вас с заслуженными наградами и надеюсь, что в будущем вы своим призванием выберете защиту наших граждан от преступников!

Начальник УМВД России по г. Севастополю полковник полиции Сергей Сигунов поблагодарил почётных гостей за участие в мероприятии и поздравил ребят с наступающими праздниками:

Не первый год в зале Почёта Управления проходит это важное мероприятие и мы награждаем детей, проявивших мужество при содействии сотрудникам органов внутренних дел в раскрытии преступлений. Это хорошая традиция, и мы её обязательно продолжим. С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! — отмечает Сергей Сигунов.

Завершилось награждение совместным фотографированием. После официальной части церемонии для журналистов региональных телеканалов был организован пресс-подход к почётным гостям и участникам мероприятия, а для детей и их родителей организована экскурсия в Народный музей Севастопольской полиции (милиции) имени М.С. Казакевича.

Справочно:

В майский день 13-летняя Сабина Умерова гуляла вместе со своей ровесницей Анастасией в парковой зоне в селе Терновка. Во время прогулки к девочкам подошёл неизвестный мужчина, который сначала начал общаться с ними на отвлечённые темы, а затем внезапно стал предпринимать действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней Насти. Чтобы успешно реализовать свой преступный умысел, незнакомец предложил купить девочкам вещи и продукты.

Понимая, что мужчина может совершить преступление в отношении подруги, Сабина предложила ей немедленно покинуть парк. Однако злоумышленник воспрепятствовал этому и продолжил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. Не задумываясь, Сабина оттолкнула взрослого мужчину и помогла своей подруге покинуть парк. Добравшись к ближайшему дому, бесстрашная девочка сообщила о случившемся в полицию. Вместе с прибывшими полицейскими Сабина отправилась на поиски и безошибочно указала на мужчину, который пытался изнасиловать её подругу.

Задержанным оказался 41-летний приезжий, который признался в содеянном. Мужчине было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». В настоящее время материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в суд.

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Июньским днём в Ялте 9-летний Валера Мороз обнаружил в квартире, где он проживал, незнакомца, который тайком проник в жилище с целью совершения кражи. Став очевидцем преступления, отважный мальчик не испугался, а потребовал от мужчины прекратить противоправную деятельность.

В ответ злоумышленник ударил ребёнка и продолжил свое преступное дело. Превозмогая боль и несмотря на многократное превосходство грабителя в силе, Валера продолжил одну за другой попытки его задержать. Детские крики о помощи услышал сосед мальчика, который успел на выходе из подъезда отобрать похищенное имущество у налётчика, прежде чем тот скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину, в котором мальчик сразу же опознал незваного гостя. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж».

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В апреле 11-летний Юра Науменко, гуляя возле парка в селе Хмельницкое, стал свидетелем драки между двумя мужчинами. Один из них, случайный прохожий, вмешался в семейную ссору, и сам стал участником конфликта. Разъярённый глава семейства избил мужчину, а затем скрылся на принадлежащем ему автомобиле, будучи уверенным, что совершённое им преступление останется безнаказанным.

Понимая, что стал очевидцем преступления, мальчик успел записать номер автомобиля злоумышленника и сообщил об инциденте в полицию. Благодаря его внимательности подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», был оперативно задержан.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю