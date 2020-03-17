В Севастополе вручили первый сертификат маткапитала на первенца

В ПФР в Севастополе напоминают: 1 марта 2020 года Президент РФ Владимир Путин утвердил федеральный закон №35-ФЗ*, расширяющий программу материнского (семейного) капитала. Одним из главных изменений является распространение программы материнского капитала на первого ребенка. То есть все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, также получили право на материнский капитал. Размер выплаты семьям, в которых начиная с 1 января 2020 года родится или будет усыновлён первый ребёнок, составит 466 617 рублей.

17 марта 2020 года в Севастополе первый сертификат на первенца был вручен Надежде Зубровой — молодой маме, у которой 31 января этого года родилась дочь. Самое приятное совпадение, что в этот же день, 17 марта, Надежда отмечает свой День рождения. По словам Надежды в планах направить часть капитала на улучшение жилищных условий — достройку дома, а также на учебу ребенка. Управляющий Отделением ПФР по г. Севастополю Светлана Бугаенко поздравила первую владелицу сертификата на материнский капитал за рождение первого ребенка и пожелала ей крепкого здоровья и благополучия в семье, — отмечают в пресс-службе ПФР в Севастополе.

По словам Светланы Бугаенко, на текущий момент для получения сертификата достаточно предоставить паспорт и свидетельство о рождении детей. А с 15 апреля в действие вступит проактивный режим выдачи государственного сертификата — гражданам не нужно будет посещать Пенсионный фонд.

Сведения о рождении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут поступать в Пенсионный фонд из ЗАГСа. А данные об оформлении сертификата МСК направятся владелице сертификата в ее Личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Для беззаявительного оформления сертификата будущей маме необходимо зарегистрироваться в «Личном кабинете гражданина» на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации pfrf.ru или на портале Госуслуг gosuslugi.ru.

*Федеральный закон № 35-ФЗ от 01.03.2020 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала».