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В Севастополе - Всероссийская акция "ОКНА_ПОБЕДЫ"

В Севастополе — Всероссийская акция «ОКНА_ПОБЕДЫ»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:30 03.05.2020

Всероссийская акция «ОКНА_ПОБЕДЫ» проходит с 1 по 9 мая в формате онлайн-флешмоба.

Участники акции оформят окна своих квартир, домов и офисов рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными Победе в Великой Отечественной войне. Фотографии оформленных окон участники акции размещают в социальных сетях с официальным хэштегом «#ОКНА_ПОБЕДЫ» и «#СЕВАСТОПОЛЬ» и со словами благодарности героям, тематическими текстами в преддверии Дня Победы, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Цель акции, говорят её организаторы, — привлечь внимания общественности к возможности принять участие в праздновании Дня Победы и почтить память героев, находясь на самоизоляции, соединяя такие жизненные добродетели, как семейные ценности, единство поколений, возможность провести праздник в кругу семьи.

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В Севастополе - Всероссийская акция "ОКНА_ПОБЕДЫ"

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