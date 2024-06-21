В Севастополе — всероссийский просветительский проект общества «Знание»

На площадке «Точки кипения» в Севастопольском госуниверситете состоялась лекция Российского общества «Знание», которая дала старт просветительскому проекту Знание.Наука в Севастополе. Его цель – объединить молодых учёных и предоставить им возможность делиться своими уникальными знаниями по всей России. Для самых активных лекторов предусмотрено обучение в Центре знаний «Машук» и продюсирование проектов. Ознакомиться с подробностями и подать заявку можно на сайте общества «Знание» до 15 сентября.

Проект Знание.Наука реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий, которое проходит с 2022 по 2031 годы по указу Президента России Владимира Путина. В рамках проекта ведущие учёные России и их молодые коллеги простым и доступным языком рассказывают большой аудитории о своей работе, знакомят с достижениями страны, а также делятся интересными фактами из области физики, химии, биологии и других дисциплин. Короткие и увлекательные выступления отличаются и по формату, среди них интерактивные лекции, выступления с VR-сопровождением, мастер-классы, научные дебаты, иммерсивные шоу и экскурсии в действующие лаборатории и научные центры.

В Севастополе просветительский проект начался с лекции младшего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории «Биоресурсный потенциал приморской территории» СевГУ Анастасии Сыровец «ДНК. Язык, который программирует тебя». Спикер рассказала аудитории, как устроена главная молекула жизни – ДНК, как она программирует нас и влияет на наше поведение, здоровье и даже на карьеру. Также в рамках встречи-лекции речь шла о генетических мутациях и их роли в эволюции.

Задача нового проекта общества «Знание» – показать, что наука – это увлекательно, интересно и, кроме того, модно. Сейчас у молодёжи есть запрос на оперативное получение новых знаний и информации, ребята стараются быть в курсе технологических тенденций, инноваций, цифровых технологий. В свою очередь наши мероприятия в рамках проекта Знание.Наука – это достоверный источник полезных актуальных знаний, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора филиала общества «Знание» Анну Глухову.

Лекторов можно пригласить выступить в детских оздоровительных лагерях. Для этого необходимо оставить заявку на сайте общества «Знание» в разделе «Каникулы со Знанием» или обратиться к директору филиала общества в своём регионе. Время обработки заявки – до пяти дней.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя