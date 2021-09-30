В Севастополе всё-таки построят современный Театр оперы и балета

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство в Севастополе здания Театра оперы и балета – одного из объектов культурно-образовательного кластера, который в ближайшие годы планируется возвести на берегу моря между Артиллерийской и Карантинной бухтами. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Центр культурного развития в Севастополе – так же, как во Владивостоке, Калининграде и Кемерове – создается по поручению президента Российской Федерации для того, чтобы обеспечить жителям регионов доступ к лучшим образцам классического искусства. Севастопольский культурно-образовательный кластер разместится в центре города, площадь его территории составит почти 50 гектаров. Здесь будет разбит большой парк, планируется возведение Академии хореографии, Музейного комплекса, жилого дома для сотрудников кластера, а также Театра оперы и балета, проект строительства которого рассмотрела Главгосэкспертиза России. Заказчиком работ выступает фонд «Национальное культурное наследие», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Площадь застройки театра — 15 140, 2 кв. м, а общая площадь будущего здания сложной — «летящей» — формы с консольной открытой террасой, выходящей на море, составит 61 361,63 кв. м. Крышу театра оформят в виде пространственной конструкции с нависающими со всех сторон краями и выносом козырька над главным входом.

На подземных этажах здания устроят автостоянку, загрузочные помещения ресторанной кухни, театральный склад, технические помещения и входную группу с лестнично-лифтовым ядром. В уровне подвального этажа разместят помещения для персонала театра, выходы на улицу с эвакуационных лестниц, большой репетиционный зал для хора и оркестра, загрузочный дебаркадер для контейнеров и декораций, а также Малый зрительный зал на 200 мест. Первый и второй этажи театра предназначены для офисных и складских помещений, гардероба и помещений для музыкантов. На третьем, надземном, этаже предусмотрены центральная входная группа для зрителей, кассовый вестибюль, главное фойе Большого зала вместимостью 1100 зрителей, буфет и главная сцена здания, которая послужит функциональным ядром театра. На других этажах обустроят ресторан на 350 посетителей, артистические уборные, зрительские балконы, репетиционные и другие необходимые помещения. Кроме того, проектом запланировано сооружение двухэтажного холодильного центра общей площадью 1138,37 кв. м.

Финансирование строительства Театра оперы и балета в Севастополе будет осуществляться за счет средств фонда «Национальное культурное наследие». Проектную документацию подготовило ООО «Метрополис».