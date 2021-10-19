В Севастополе, вслед за Крымом для ряда категорий горожан введена обязательная вакцинация от COVID-19

Роспотребнадзор ввел в Севастополе обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан. Соответствующий документ опубликован на сайте межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Постановление

Обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации, – говорится в документе, подписанным врио главного санитарного врача по РК и г. Севастополю Дмитрием Крутиковым.

В соответствии с распоряжением Роспотребнадзора, обязательной вакцинации подлежат сотрудники сферы образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания, торговли и общественного питания, санаторно-курортного комплекса, транспортной отрасли, салонов красоты и массажных салонов, клиентских подразделений финансовых организаций, сфер жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, учреждений культуры. А также сотрудники государственных органов власти.

Работодатели должны обеспечить вакцинацию не менее 80% своих сотрудников. Первую прививку следует сделать не позже 20 ноября, а вторую – до 25 декабря.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о введении обязательной вакцинации для определенных категорий граждан в Крыму. В РК работодатели должны обеспечить вакцинацию не менее 80% персонала первым компонентом до 15 ноября.