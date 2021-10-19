Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе, вслед за Крымом для ряда категорий горожан введена обязательная вакцинация от COVID-19

crimeapress_news

verevocity
В Севастополе, вслед за Крымом для ряда категорий горожан введена обязательная вакцинация от COVID-19

В Севастополе, вслед за Крымом для ряда категорий горожан введена обязательная вакцинация от COVID-19

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:02 19.10.2021

Роспотребнадзор ввел в Севастополе обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан. Соответствующий документ опубликован на сайте межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Постановление

Обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации, – говорится в документе, подписанным врио главного санитарного врача по РК и г. Севастополю Дмитрием Крутиковым.

В соответствии с распоряжением Роспотребнадзора, обязательной вакцинации подлежат сотрудники сферы образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания, торговли и общественного питания, санаторно-курортного комплекса, транспортной отрасли, салонов красоты и массажных салонов, клиентских подразделений финансовых организаций, сфер жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, учреждений культуры. А также сотрудники государственных органов власти.

Работодатели должны обеспечить вакцинацию не менее 80% своих сотрудников. Первую прививку следует сделать не позже 20 ноября, а вторую – до 25 декабря.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о введении обязательной вакцинации для определенных категорий граждан в Крыму. В РК работодатели должны обеспечить вакцинацию не менее 80% персонала первым компонентом до 15 ноября.

В Севастополе, вслед за Крымом для ряда категорий горожан введена обязательная вакцинация от COVID-19

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.