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В Севастополе вспоминают героев. День памяти сотрудников МЧС России, погибших на службе

В Севастополе вспоминают героев. День памяти сотрудников МЧС России, погибших на службе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:22 24.04.2020

В соответствии с приказом МЧС России от 28 августа 2012 года № 483, последняя пятница апреля — это День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Подвиг пожарных и спасателей, отдавших свои жизни во имя помощи людям – бессмертен. Их помнят не только родные и близкие, но и коллеги, с которыми плечом к плечу они выполняли самые сложные профессиональные задачи. 24 апреля в Главном управления МЧС России по городу Севастополю вспоминают сотрудников, в разные годы погибших при исполнении служебных обязанностей. В современную историю севастопольского чрезвычайного ведомства навеки вписаны имена героев: пожарных Владимира Бидзюры и Анатолия Милоненко, пиротехника Виталия Седина, водителя пожарного автомобиля Сергея Селезнёва. Во время несения службы ушли из жизни Павел Бородавкин, Сергей Магналюк, Алексей Челан, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

В чрезвычайном ведомстве подчёркивают: коллектив Главного управления МЧС России оказывает поддержку родным и близким погибших сотрудников и хранит светлую память о каждом из ушедших героев. На их пример смелости и самоотверженной верности служебному долгу сегодня равняются молодые поколения пожарных и спасателей.

В Севастополе вспоминают героев. День памяти сотрудников МЧС России, погибших на службе

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