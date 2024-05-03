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В Севастополе встреча с «Драконом» едва не погубила мужчину

В Севастополе встреча с «Драконом» едва не погубила мужчину

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 10:06 03.05.2024

В районе мыса Фиолент со скалы Дракон сорвался мужчина. Такое сообщение поступило 1 мая в 17 часов 59 минут на линию «112».

Диспетчер чрезвычайного ведомства быстро сориентировалась и направила на помощь специалистов аварийно-спасательной части МЧС России по Севастополю и Спасательной службы города. Пострадавшего обнаружили у подножия скалы, оказали ему доврачебную помощь и спасательным катером доставили на набережную Назукина. Там его передали медицинской бригаде. В состоянии средней степени тяжести мужчина госпитализирован, — озвучили детали происшествия в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. 

В Севастополе встреча с «Драконом» едва не погубила мужчину В Севастополе встреча с «Драконом» едва не погубила мужчину В Севастополе встреча с «Драконом» едва не погубила мужчину

МЧС России напоминает:

— не подходите к обрывам и местам обрушения породы;

— не совершайте экстремальных восхождений для контента в соцсети и острых ощущений;

— не покоряйте высоты без подготовки и мер безопасности.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе 

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