В Севастополе встреча с «Драконом» едва не погубила мужчину

В районе мыса Фиолент со скалы Дракон сорвался мужчина. Такое сообщение поступило 1 мая в 17 часов 59 минут на линию «112».
Диспетчер чрезвычайного ведомства быстро сориентировалась и направила на помощь специалистов аварийно-спасательной части МЧС России по Севастополю и Спасательной службы города. Пострадавшего обнаружили у подножия скалы, оказали ему доврачебную помощь и спасательным катером доставили на набережную Назукина. Там его передали медицинской бригаде. В состоянии средней степени тяжести мужчина госпитализирован, — озвучили детали происшествия в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.
МЧС России напоминает:
— не подходите к обрывам и местам обрушения породы;
— не совершайте экстремальных восхождений для контента в соцсети и острых ощущений;
— не покоряйте высоты без подготовки и мер безопасности.
источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе
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