В Севастополе — второй этап конкурса «Легкий старт». Грантовая поддержка для молодежи

Конкурсные заявки на получение гранта конкурса «Легкий старт» принимаются с 16 октября по 15 ноября 2020 года (включительно). Гранты предоставляются за счет средств городского бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы города Севастополя «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе».

Мы запускаем второй этап поддержки нашим молодым предпринимателям. На первом этапе у нас 57 победителей. Такое большое количество участников подтверждает нашу уверенность в необходимости данного конкурса. Ожидаем, что еще больше жителей нашего города смогут реализовать свою мечту благодаря «Легкому старту. Размер гранта – до 300 тысяч рублей на одного получателя поддержки, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. заместителя Губернатора города Марию Литовко.

Право на получение гранта имеют:

1. Физические лица в возрасте до 35 лет (включительно) на дату подачи конкурсной заявки, планирующие начать предпринимательскую деятельность и окончившие профессиональные образовательные организации или образовательные организации высшего образования, физические лица в возрасте до 35 лет (включительно) на дату подачи конкурсной заявки, планирующие начать предпринимательскую деятельность и обучающиеся по программам магистратуры или на выпускном курсе по программам бакалавриата.

2. Индивидуальные предприниматели в возрасте до 35 лет (включительно) на дату подачи конкурсной заявки, окончившие профессиональные образовательные организации или образовательные организации высшего образования (далее – индивидуальные предприниматели), осуществляющие предпринимательскую деятельность не более трех лет с момента государственной регистрации на территории города Севастополя в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на день подачи конкурсной заявки.

3. Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность не более трех лет с момента государственной регистрации в городе Севастополе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на день подачи конкурсной заявки, при условии, что в состав их учредителей входит хотя бы одно физическое лицо в возрасте до 35 лет (включительно) на дату подачи конкурсной заявки, окончившее профессиональную образовательную организацию или образовательную организацию высшего образования.

Основное условие предоставления гранта — подготовка и предоставление бизнес-проекта.

Единовременно заявитель имеет право представить только один бизнес-проект.

Конкурсная заявка подается через государственную информационную систему города Севастополя «Портал органов государственной власти города Севастополя»: Grant.sev.gov.ru

Адрес Департамента экономического развития города Севастополя: 299029 г. Севастополь, пр-т Ген. Острякова, 13

Контактные телефоны 54-56-97; 48-12-58; 48-12-76; 40-05-56.

Конкурсная заявка подается через государственную информационную систему города Севастополя «Портал органов государственной власти города Севастополя»: Grant.sev.gov.ru

Адрес Департамента экономического развития города Севастополя: 299029 г. Севастополь, пр-т Ген. Острякова, 13

Контактные телефоны 54-56-97; 48-12-58; 48-12-76; 40-05-56.