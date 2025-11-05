В Севастополе — второй этап образовательной программы «Медиакоманда России»

На базе круглогодичного историко-культурного центра «Истоки» в Новом Херсонесе дали старт второму очному модулю обучения молодых медиаспециалистов «Истоки. Регионы — ценности». Модуль реализуется Федеральным агентством по делам молодежи совместно с технологической компанией VK и проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

С 4 по 7 ноября специалисты в сфере медиа региональных органов исполнительной власти и подведомственных организаций, работающих в сфере молодежной политики субъектов Российской Федерации пройдут обучение, направленное на освоение технологий передачи традиционных российских ценностей через цифровые медиа.

Задача программы – сформировать у молодых журналистов и специалистов цифровых медиа представление о культурных корнях и традициях нашей страны, а также обучить технологиям трансляции исторических ценностей в современном цифровом пространстве. Участникам предстоит разработать концептуальные подходы к формированию контент-стратегии, способствующей популяризации традиционных российских ценностей через средства массовой информации.

В рамках образовательной программы «Медиакоманда России» 100 медиаспециалистов со всех регионов страны проходят обучение, направленное на развитие профессиональных компетенций и формирование единого ценностного медиаполя. Сегодня крайне важно, чтобы молодые специалисты в сфере коммуникаций умели создавать качественный, содержательный контент, который помогает укреплять чувство национальной идентичности, бережно передавать культурные традиции и вдохновлять молодежь на созидание, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодежи Марину Слонченко.

Итогами второго модуля станут разработка стратегий и контента для продвижения традиционных ценностей и национальных приоритетов с использованием современных медиа. Специалисты представят пилотные информационно-просветительские кампании, учитывающие особенности каждого региона нашей страны.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя