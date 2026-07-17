В Севастополе введен график подачи электроэнергии 2 часа через 6 часов — дефицит мощности

В Севастополе в пятницу отключения света будут производится по схеме 2 часа через 6 часов. Как сообщает пресс-служба компании «Севастопольэнерго», это связано с аварийными работами на объектах энергосистемы за пределами города.

Чтобы максимально равномерно распределить доступную мощность между всеми потребителями, специалисты «Севастопольэнерго» выполняют необходимые переключения в электрических сетях. Адреса указаны на сайте и в соцсетях «Севастопольэнерго».

Жителей города просят учитывать, что это ориентировочный режим. Время включения и отключения может меняться в зависимости от нагрузки энергосистемы.

источник: РИА Новости Крым

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