В Севастополе введены дополнительные меры по сдерживанию распространения коронавируса

Напомним, на данный момент у Севастополе уже действует дистанционное обучение для школьников и студентов, особое внимание уделяется пожилым людям: они в группе риска. К дополнительным мерам, введённым врио губернатора города Михаилом Развожаевым, относятся:

запрет на проведение в Севастополе спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях с числом участников более 30 человек одновременно.

запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах.

с 26 марта по 12 апреля будут приостановлены выезды организованных групп детей из Севастополя для участия в спортивных, культурно-массовых мероприятиях, олимпиадах.

действует ограничение приема документов и сведений от граждан, необходимых для предоставления мер социальной поддержки, предоставляемых гражданами самостоятельно и которые не могут быть запрошены в государственных органах. При этом не прекращено предоставление ранее назначенных мер социальной поддержки в связи с приостановлением приема подтверждающих документов и обеспечить назначение новых мер социальной поддержки с даты возникновения права на них.

приостановлена деятельности ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

приостановлена деятельности бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта с массовым посещением людей.

Кроме того в Правительстве Севастополя решили:

Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории города Севастополя, в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации: — перевести (при наличии такой возможности) работников на дистанционную форму работы. Обязать граждан, находившихся за пределами границы Российской Федерации и прибывших на территорию города Севастополя, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию. Оказать работникам, находившимся за пределами границы Российской Федерации и прибывших на территорию города Севастополя, содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому, — сообщили в пресс-службе Правительства города.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19:

+7 (8692) 41-77-07

Горячая телефонная линия волонтерского штаба «Мы вместе», созданного по поручению врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева для организации адресной помощи пожилым людям: