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В Севастополе введены два дополнительных сигнала оповещения

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:35 09.06.2025

Оперштаб Севастополя ввел еще два дополнительных сигнала оповещения — «морская опасность» и «воздушная тревога и морская опасность». Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Приняли решение о том, что Севастополе вводим еще два дополнительных сигнала оповещения: «морская опасность» и «воздушная тревога и морская опасность». Почему введены еще два сигнала? По решению оперштаба, так как враг может активизировать атаки надводными БЭК (безэкипажные катера — прим. ТАСС), а также проводить комбинированные атаки с применением ракет, БПЛА и морских БЭК, — написал он.

Губернатор уточнил, что разработаны новое видео- и звуковое оповещение. Так, при поступлении информации от военных оно будет транслироваться по всем каналам связи. В зависимости от угрозы военные будут объявлять воздушную тревогу, баллистику, морскую опасность, воздушную тревогу и морскую опасность.

Развожаев предупредил, что в случае, если враг применяет для атаки морские дроны, ни в коем случае нельзя игнорировать сигнал об опасности.

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Если сигнал «морская опасность» застал во время движения катера или парома, необходимо дождаться, пока судно причалит к ближайшему берегу, выйти на берег и укрыться в установленных укрытиях, расположенных поблизости капстроениях. Если сигнал «морская опасность» застал во время движения на лодке, катамаране, любом плавсредстве, необходимо причалить или выйти из воды на берег, укрыться в установленных укрытиях, в капитальных строениях. При нахождении на пляже жителям и гостям региона рекомендуется покинуть опасную зону и отойти от воды минимум на 100 метров. Затем незамедлительно следовать в установленные укрытия или капитальные строения на территории пляжа, при этом для укрытия также подходит естественный рельеф местности.

источник: ТАСС

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