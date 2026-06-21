В Севастополе введены ограничения на работу общественного транспорта и общепита

В Севастополе вводят временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов, отменяют все массовые уличные мероприятия. Об этом после заседания Оперативного штаба сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В целях экономии топливо в городе не будет продаваться 22 и 23 июня. Заправка будет производиться только для транспорта специальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города. Общественный транспорт меняет время своей работы: с 05:30 до 21:00. Паромы курсировать не будут, только пассажирские катера, – написал глава региона в своем канале в МАКС.
При этом временно торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты будут работать с 07:00 до 20:00. Мелкие магазины, киоски и аптеки устанавливают график по своему усмотрению, а кафе и точки общественного питания – с 08:00 до 20:00, также проинформировал губернатор.
Уличное освещение включаться не будет. Из-за перегруза электрических сетей за пределами Севастополя возможны графики временного отключения потребления электроэнергии. Поэтому призываю всех уже сейчас по возможности снизить потребление, использовать меньше бытовых приборов одновременно, – обратился к горожанам Развожаев.
Также с 22 июня и до особого распоряжения отменяются все уличные мероприятия.
Прошу отнестись с пониманием к введенным ограничениям. Они необходимы для обеспечения безопасности и стабильности в текущих условиях. Вместе мы со всеми временными трудностями обязательно справимся, – подытожил губернатор.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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