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В Севастополе введут в эксплуатацию еще три проблемных объекта
Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В Севастополе введут в эксплуатацию еще три проблемных объекта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:28 05.08.2020

Долгострои «украинских времен» получили второй шанс.

В Севастополе прошло заседание рабочей группы по вопросу не введенных в эксплуатацию домов. Первым вопросом рассмотрена  ситуация с домом № 53, корпус 11 на ул. Вакуленчука  (застройщик ЖСК «Гераклейское»). Речь идёт о 36 семьях, которые стали заложниками ситуации — два подъезда не сданы в эксплуатацию и люди не могут прописаться из-за того,  что нет условий на подключение к системе электроснабжения в построенном многоквартирном жилом доме. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил «Севастопольэнерго» до конца недели рассмотреть вопрос выдачи технических условий на электроснабжение.

Второй вопрос – завершение строительства жилых домов в Казачьей бухте, застройщиком которых выступал ЖСК «Скифия». Речь о четырёх домах и жильцах 175 квартир. Строительство было начато в 2012 году, и сейчас там уже живут люди. Здания не введены в эксплуатацию  из-за отсутствия государственного строительного надзора. Михаил Развожаев поручил Стройнадзору до конца недели провести обследование зданий, после чего можно будет приступить к приему в эксплуатацию и  завершить процесс уже до конца августа.

Третий рассмотренный случай — дом на 10 квартир по  ул. Стрелецкая, 8, который построен на участке для ИЖС. Для введения его в эксплуатацию необходимо принять решение об изменении вида разрешенного использования земельного участка, обследование на предмет безопасности эксплуатации здания и заключение мирового соглашения. Михаил Развожаев поручил проводить заседание рабочей группы по вопросу проблемных домов раз в неделю и уже на следующем заседании подвести итоги по вопросам, озвученным на предыдущей встрече.

Напомним, н Севастополе введены в эксплуатацию еще два долгостроя «украинских времен» — два многоквартирных дома на ул. Т. Шевченко — №14 и №16. Жители домов ждали этого события более 10 лет.

В Севастополе введут в эксплуатацию еще три проблемных объекта

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