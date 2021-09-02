В Севастополе введут в эксплуатацию три многоквартирных дома-долгостроя

Правительство Севастополя приняло постановление, которое позволит ввести в эксплуатацию объекты капитального строительства, в том числе многоквартирные дома, которые начали строить еще при Украине. Уже 3 сентября начнется процесс ввода в эксплуатацию первых трех домов-долгостроев по улице Братьев Манганари, дом 26, корпус 1 и 2, улице Вакуленчука, дом 53, корпус 11, улице Вакуленчука, дом 28, корпус 2 и 3.

По трем многоквартирным домам готовы все документы, и они ожидали этого постановления, чтобы ввести дом в эксплуатацию и законно зарегистрировать свои квартиры. Совместно с прокуратурой мы и дальше будем вести работу по вводу в эксплуатацию проблемных домов. Завтра нужно начать вводить эти дома в эксплуатацию, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

Завершения строительства, начатого в украинский период, и ввода в эксплуатацию ожидает еще 21 многоквартирный жилой дом с общим количеством квартир более двух тысяч.