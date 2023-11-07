В Севастополе ввели в эксплуатацию ещё 43 дорожных объекта. Досрочно

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Севастополе введены в эксплуатацию 43 объекта, их общая протяжённость – 18,811 км. Наиболее протяжённые из них – подъезд к нефтебазе, подъезд к селу Камышлы, улица Камышловская, улица Донская, улица XIX Партсъезда.

Благоприятные погодные условия дают возможность работать в осенне-зимний период, в связи с этим выполнение работ идёт опережающими темпами. В настоящий момент благодаря выделенным дополнительно 600 млн рублей на ремонт дорог в Севастополе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» успешно отремонтированы и введены в эксплуатацию ещё 43 автомобильные дороги из перечня на 2024 год. Всего в настоящий момент уже отремонтировано и введено 186 объектов общей протяжённостью 84,6 км. В сентябре ввели в эксплуатацию 24 объекта протяжённостью 7,8 км, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александра Ширяева.

Подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте https://bkdrf.ru/map/sevastopol, которая наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя