В 2019-2020 годах в Севастополе ввели в эксплуатацию 19 объектов капитального строительства. Об этом в ходе пленарного заседания Законодательного Собрания сообщил директор профильного департамента Илларион Гапицонов. Руководитель ведомства представил депутатам отчет о работе за два года. Среди основных направлений работы департамента – капитальное строительство и проектирование объектов. В 2019 году реализовано 112 таких мероприятий, из которых 76 – в рамках федеральной целевой программы, 3 – в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография», также 3 – в рамках соглашения с Правительством Москвы.

Работы еще на 30 объектах проводились за счет средств города Севастополя. В 2019 году введено в эксплуатацию 10 объектов капитального строительства. Кассовое исполнение составило 3,5 млрд рублей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Иллариона Гапицонова.

В 2020 году реализовано 195 мероприятий по проектированию и капитальному строительству объектов. Из них 89 — в рамках федеральной целевой программы, 4 — в рамках национальных проектов «Демография и «Образование», 81 — в рамках соглашения с Правительством Москвы. Из бюджета Севастополя финансировались работы по 21 объекту.

Ввели в эксплуатацию в прошлом году девять объектов капитального строительства:

вторая очередь «Инженерной школы» на проспекте Античном и школа ЭКОТЕХ в районе улицы Шевченко;

детский сад на Северной стороне по улице Симонок и детский сад в селе Орлином;

сети газоснабжения в Инкермане, а также в селах Полюшко, Орловка, Кача, Андреевка, Вишнёвое и поселке Солнечном;

пассажирский причал № 65 в бухте Троицкой;

футбольное поле с искусственным покрытием по ул. Сладкова, 1-А;

99-ти квартирный жилой дом для реабилитированных граждан.

Кроме того, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, по поручению губернатора Севастополя за 30 суток в мае 2020 года был возведен модульный инфекционный блок на 21 мельцеровский бокс, а в декабре этого же года введен в эксплуатацию инфекционный модуль на 34 мельцеровских бокса, — отмечает руководитель ведомства.

По словам директора департамента, выполнить план работы в полном объеме не получилось из-за недостаточного инженерно-технического обеспечения территории, а также некорректного подхода к разработке и приемке сметной документации, что выявлялось только на этапе строительства. Поэтому реализацию 79 объектов ФЦП перенесли с 2020-2021 годов на 2023-2024 годы. Такие меры связаны со значительным превышением стоимости строительства или изменениями действующего законодательства РФ.

Еще одно важное направление работы департамента — обеспечение севастопольцев жильем. В 2019-2020 годах ведомство внесло корректировки в госпрограмму «Жилище». Изменения позволили приобретать не только готовые жилые помещения, но и квартиры в строящихся домах, а также возводить жилые дома своими силами.

За отчетный период предоставлено 48 жилых помещений, в 2020 году закуплено 54 квартиры в строящемся доме, которые в середине 2022 года будут переданы детям-сиротам, — говорит Илларион Гапицонов.

Кроме того, за два года 102 молодым семьям вручили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья. Также выдано 57 свидетельств на право получения соцвыплаты ветеранам боевых действий и инвалидам, 39 — многодетным семьям. Обеспечены все состоящие на учете ветераны Великой Отечественной войны.

Уменьшение количества нуждающихся связано с реализацией госпрограммы «Жилище» — она направлена на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, а также на переселение из аварийного жилья. Освоение средств по программе в 2019 году составило 61%, в 2020 году – 86%, это более 500 млн рублей, — говорит Илларион Гапицонов.

Также департамент ведет учет граждан, которые нуждаются в служебных помещениях, общежитиях и маневренном фонде. На начало октября 2021 года в состав специализированного жилищного фонда Севастополя входит 100 жилых помещений для детей-сирот и 49 помещений маневренного фонда.

Только за 2019-2020 годы было предоставлено различным категориям граждан 83 жилых помещения специализированного жилищного фонда, — отмечает директор департамента капитального строительства.

В рамках доклада руководитель ведомства также рассказал о контроле за долевым строительством в городе. За два года в Севастополе заключено 3 690 договоров участия в долевом строительстве на общую сумму 9 млрд рублей. К концу 2020 года обязательства исполнены по 2 943 договорам без нарушения установленных сроков.

За отчетный период проведено 372 проверки, по результатам которых выдано 254 исполнительных документа. Общая сумма штрафов составила 1,5 млн руб. Например, на декабрь 2020 года в Единый реестр проблемных объектов внесены сведения о многоквартирном доме застройщика «Крымжелезобетон» на ул. Генерала Острякова, д. 3. Причина — нарушение сроков завершения строительства, — рассказал Илларион Гапицонов.

Губернатор Михаил Развожаев утвердил «дорожную карту» по восстановлению прав-граждан путем завершения строительства данного объекта за счет застройщика. В ближайшее время дом введут в эксплуатацию, а 53 жильца получат ключи от квартир.

Кроме того, с начала 2019 года специалисты департамента пресекли попытки незаконного привлечения денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов тремя юридическими лицами и одним физическим лицом. Возбуждены́ уголовные дела в отношении должностных лиц двух организаций, ведется следствие.

После отчета Илларион Гапицонов ответил на вопросы депутатов Заксобрания о строительстве знаковых для города объектов, работы на которых ведутся сейчас. Среди них КОС «Южные», дом для детей-сирот, ледовый каток, бассейн и другие.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя