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В Севастополе ввели в эксплуатацию жилой дом для реабилитированных

В Севастополе ввели в эксплуатацию жилой дом для реабилитированных

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:08 02.01.2021

Напомним, в Севастополе жилой дом для реабилитированных народов планировал построить ещё при Украине — в 2007 году.  В девятиэтажке на улице Комбрига Потапова — 99 квартир.

Этот дом для людей, вернувшихся после репрессий. После воссоединения Севастополя с Россией объект включен в ФЦП. Несколько лет не получалось эту стройку завершить. Чтобы поставить точку в этом вопросе были предприняты все усилия: доработали проект, добавили финансирование, в том числе и из нашего регионального бюджета. И вчера, наконец, документ о вводе дома в эксплуатацию был подписан, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

На данный момент в квартирах дома проводятся отделочные работы, которые должны завершиться в январе.

В Севастополе ввели в эксплуатацию жилой дом для реабилитированных В Севастополе ввели в эксплуатацию жилой дом для реабилитированных В Севастополе ввели в эксплуатацию жилой дом для реабилитированных В Севастополе ввели в эксплуатацию жилой дом для реабилитированных В Севастополе ввели в эксплуатацию жилой дом для реабилитированных

К сожалению, за время строительства дома несколько человек, которые должны были получить в нем квартиры, умерли. Сейчас мы должны принять нормативные документы, которые позволят их наследникам эти квартиры получить, — отмечает губернатор города.

Квартиры будут переданы новосёлам по договору социального найма, однако в ближайшей перспективе они могут быть приватизированы.

В Севастополе ввели в эксплуатацию жилой дом для реабилитированных

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