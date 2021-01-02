В Севастополе ввели в эксплуатацию жилой дом для реабилитированных

Напомним, в Севастополе жилой дом для реабилитированных народов планировал построить ещё при Украине — в 2007 году. В девятиэтажке на улице Комбрига Потапова — 99 квартир.

Этот дом для людей, вернувшихся после репрессий. После воссоединения Севастополя с Россией объект включен в ФЦП. Несколько лет не получалось эту стройку завершить. Чтобы поставить точку в этом вопросе были предприняты все усилия: доработали проект, добавили финансирование, в том числе и из нашего регионального бюджета. И вчера, наконец, документ о вводе дома в эксплуатацию был подписан, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

На данный момент в квартирах дома проводятся отделочные работы, которые должны завершиться в январе.

К сожалению, за время строительства дома несколько человек, которые должны были получить в нем квартиры, умерли. Сейчас мы должны принять нормативные документы, которые позволят их наследникам эти квартиры получить, — отмечает губернатор города.

Квартиры будут переданы новосёлам по договору социального найма, однако в ближайшей перспективе они могут быть приватизированы.