В Севастополе ввели в работу новый ветеринарный центр

С начала этого года в Севастополе начал работать ветеринарный центр на Могилевской, 16. Еще несколько лет назад здесь был ветеринарный пункт 1949 года постройки. Теперь на его месте — трехэтажный современный многофункциональный ветеринарный центр для оказания высококвалифицированной ветеринарной помощи животным. Именно здесь ветеринары и волонтеры спасали птиц, пострадавших от мазута. Но клиника помогает не только им: сюда привозят домашних животных, чтобы им оказали профессиональную помощь.

На первом этаже здания находится ветеринарная аптека. В ней хранится запас препаратов и вакцин для проведения на территории города бесплатных противоэпизоотических мероприятий. На втором этаже расположилась ветеринарная клиника, она начала работать с января этого года; на третьем находится администрация учреждения.

В состав ветеринарной клиники входит клиническая лаборатория, диагностическое, хирургическое, терапевтическое, инфекционное отделения и отделение интенсивной терапии – для оказания экстренной ветеринарной помощи. Есть послеоперационная передержка, а также круглосуточный стационар для животных, проходящих лечение от инфекционных болезней.

На базе государственной клиники мы проводим бесплатное чипирование для всех животных. У нас сейчас как раз проходит такая акция. Ежемесячно мы проводим по одной-две подобных акции, мы всегда информируем об этом на сайте клиники, либо в социальных сетях управления ветеринарии. Кроме того, в нашей клинике каждую пятницу с 9 до 14 проходит бесплатная вакцинация от бешенства, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника ГБУ «Севастопольский ветеринарный центр» Юлию Шалавинскую.

Клиническая лаборатория и диагностическое отделение оснастили новейшим оборудованием экспертного класса: автоматическими анализаторами, микроскопами, аппаратами для проведения электрокардиографии, УЗИ и цифровыми рентген-аппаратами. Такое оснащение позволяет получать максимально информативные результаты обследования в короткие сроки.

Возможности хирургического отделения также расширились: его оснастили С-дугой, электрохирургическим оборудованием и эндоскопом – это дало клинике возможность проводить сложные операции. Также это отделение оснащено современными наркозными аппаратами и аппаратами искусственной вентиляции легких, мультипараметрическими мониторами пациента, пульсоксиметрами, кислородными концентраторами, отоскопами, ларингоскопами, офтальмоскопами и прочим необходимым оборудованием. Кроме того, в клинике появился специальный инкубатор: сюда кладут малышей, родившихся раньше срока, либо в результате кесарева сечения. Аппарат создает оптимальные условия для их выхаживания.

Помимо диагностических услуг и ветеринарной помощи, в государственной ветклинике своему питомцу можно сделать ультразвуковую чистку зубов, груминг, провести бесплатное чипирование и вакцинацию от бешенства и даже воспользоваться услугами гостиницы для животных.

В ветеринарной клинике на Могилевской работают опытные и квалифицированные специалисты. Они не только окажут ветеринарную помощь, но и проконсультируют по самым разным ветеринарным вопросам.

Клиника работает ежедневно с 8:00 до 20:00.

Вся более подробная информация размещена на официальном сайте «Севветцентра».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя