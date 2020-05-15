В Севастополе ввели в строй госпиталь в бухте Омега

О вводе в строй госпиталя в бухте Омега врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев доложил Президенту России Владимиру Путину во время совещания по видеосвязи.

Госпиталь Министерство обороны построило в кратчайшие сроки. Объект современный на 60 мест – 50 коек с кислородом и 10 суперсовременных реанимационных коек. Но самое важное — диагностический модуль с самым современным аппаратом компьютерной томографии и другим оборудованием, позволяющим диагностировать инфекцию, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Совместные усилия Правительства города, Черноморского флота и Роспотребнадзора, считает врио губернатора города, позволят контролировать ситуацию с коронавирусом при снятии ограничений:

Обстановка в Севастополе стабильно спокойная. С самого начала распространения коронавирусной инфекции у нас 135 случаев, большая часть уже выздоровела и выписана. На искусственной вентиляции легких находится один человек. Необходимый запас коек сформирован — общее количество вдвое превышает нормативы, которые предполагались изначально. Коэффициент контагиозности у нас сейчас 0,6. Эффективно и быстро локализовали все очаги инфекции. Более 60% коек свободны. Делаем все, чтобы чувствовать себя уверенно.

По словам заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, комплекс готов принимать пациентов с сегодняшнего дня:

Госпиталь на 60 койко-мест полностью готов к работе. Он оснащен самым современным медицинским оборудованием, врачи прошли необходимую подготовку в главной медицинской академии. Все укомплектовано, средства индивидуальной защиты в наличие, два реанимобиля, надеюсь, что они не потребуются. Мы с Михаилом Владимировичем Развожаевым обсудили регламент взаимодействия. При необходимости военная медицина всегда готова прийти на помощь, в том числе для госпитализации, лечения и диагностики гражданского населения.

Напомним, что ранее на территории инфекционной больницы Севастополя был построен модульный корпус на 21 мельцеровский бокс с возможностью размещения двух пациентов в каждом боксе. Госпиталь был построен в рекордные сроки – за месяц и оборудован по последнему слову техники, включая аппараты искусственной вентиляции легких.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя