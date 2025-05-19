В Севастополе ввод жилья вырос на 30%

За 4 месяца мы ввели почти 102 тыс. кв. м жилья, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — написал Развожаев в Telegram-канале
Губернатор также отметил, что в Севастополе стартует реализация регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», объем финансирования которого составит 450 млн в 2025 году.
Минстрой согласовал нам 8 объектов. Будем реконструировать тепловые сети и водопровод. Ждем доведения средств и будем приступать к контрактованию, — добавил Развожаев.
источник: ТАСС
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