В Севастополе ввод жилья вырос на 30%

Порядка 102 тыс. кв. м жилья ввели в Севастополе за 4 месяца 2025 года, что на 30% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам встречи с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

За 4 месяца мы ввели почти 102 тыс. кв. м жилья, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — написал Развожаев в Telegram-канале Губернатор также отметил, что в Севастополе стартует реализация регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», объем финансирования которого составит 450 млн в 2025 году. Минстрой согласовал нам 8 объектов. Будем реконструировать тепловые сети и водопровод. Ждем доведения средств и будем приступать к контрактованию, — добавил Развожаев. источник: ТАСС

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