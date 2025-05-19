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В Севастополе ввод жилья вырос на 30%
фото: pikist.com

В Севастополе ввод жилья вырос на 30%

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:14 19.05.2025

Порядка 102 тыс. кв. м жилья ввели в Севастополе за 4 месяца 2025 года, что на 30% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам встречи с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

За 4 месяца мы ввели почти 102 тыс. кв. м жилья, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — написал Развожаев в Telegram-канале

Губернатор также отметил, что в Севастополе стартует реализация регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», объем финансирования которого составит 450 млн в 2025 году.

Минстрой согласовал нам 8 объектов. Будем реконструировать тепловые сети и водопровод. Ждем доведения средств и будем приступать к контрактованию, — добавил Развожаев.

источник: ТАСС

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