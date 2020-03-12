В Севастополе вводить ограничительные меры из-за коронавируса пока не намерены

В настоящее время в городе, заявил врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев, эпидемиологическая обстановка по коронавирусу стабильно благополучна. Ни одного случая заражения не подтверждено. Власти приняли все необходимые меры. Об этом сегодня рассказал журналистам .

Ситуация полностью находится под контролем. Да, 11 числа ВОЗ объявила пандемию по вирусу. У нас здесь создан штаб, специальная комиссия по контролю. В Севастополе не подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом, поэтому оснований для введения каких-то ограничений у меня, как у должностного лица, сегодня нет. Все соответствующие службы готовы. В инфекционной больнице зарезервировано 120 коек, 17 боксов специальных. Мобильные бригады оснащены всем необходимым оборудованием, ситуация мониторится постоянно. У нас есть специальная лаборатория, которая должна подтверждать те или иные штаммы, если это потребуется. Но на сегодняшний день обстановка спокойная. Я рассчитываю, что ничего не изменится в ближайшее время, и мы отметим шестилетие русской весны в Севастополе массовыми общественными мероприятиями, – цитирует пресс-служба Михаила Развожаева.

Департаментом здравоохранения города Севастополя и Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю организованы «горячие линии» для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции:

8 (800) 5-800-800 – единый контакт-центр здравоохранения Севастополя, без выходных с 8:00 до 17:00, звонок с мобильного бесплатный;

8 (978) 919-11-23 — горячая линия управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, звонок с мобильного бесплатный;

8 (800) 555-49-43 — телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора.

Все звонки бесплатны.