В Севастополе вводится особый противопожарный режим

С 5 июля 2024 года на территории Севастополя вводится особый противопожарный режим. Соответствующее решение принято на заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева. Особый противопожарный режим призван снизить риск возникновения пожаров в связи с прогнозируемой жаркой и сухой погодой.
Запрещается:
- проведение сельскохозяйственных палов;
- выжигание травы;
- другие действия, повышающие риск возникновения пожаров.
Для обеспечения пожарной безопасности в лесах департамент природных ресурсов и экологии на 21 день введёт ограничения на пребывание граждан в лесах, въезд транспортных средств и запрет на проведение определённых видов работ, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского.
Напомним, если вы стали свидетелем лесного пожара, незамедлительно сообщите по телефонам 101, 112 или +7 (978) 988-56-93.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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