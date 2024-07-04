В Севастополе вводится особый противопожарный режим

Запрещается:

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах департамент природных ресурсов и экологии на 21 день введёт ограничения на пребывание граждан в лесах, въезд транспортных средств и запрет на проведение определённых видов работ, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского.