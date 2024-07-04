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В Севастополе вводится особый противопожарный режим
фото: pikist.com

В Севастополе вводится особый противопожарный режим

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 16:12 04.07.2024

С 5 июля 2024 года на территории Севастополя вводится особый противопожарный режим. Соответствующее решение принято на заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева. Особый противопожарный режим призван снизить риск возникновения пожаров в связи с прогнозируемой жаркой и сухой погодой.

Запрещается:

  • проведение сельскохозяйственных палов;
  • выжигание травы;
  • другие действия, повышающие риск возникновения пожаров.

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах департамент природных ресурсов и экологии на 21 день введёт ограничения на пребывание граждан в лесах, въезд транспортных средств и запрет на проведение определённых видов работ, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского.  

Напомним, если вы стали свидетелем лесного пожара, незамедлительно сообщите по телефонам 101, 112 или +7 (978) 988-56-93.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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