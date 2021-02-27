В Севастополе вводят дополнительную поддержку для пострадавших отраслей экономики

Правительством Севастополя введена региональная мера поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в связи с введением ограничений их деятельности во II и IV кварталах 2020 года, направленных на противодействие распространению на территории Севастополя новой коронавирусной инфекции, на выплату заработной платы и для частичной компенсации затрат. Соответствующее постановление принято сегодня в ходе заседания Правительства.

По итогам встречи с предпринимательским сообществом города, в отношении которых в прошлом году были введены ограничительные меры, а также после обращения Губернатора Севастополя к Президенту России о необходимости продления финансовых мер поддержки предпринимателям, Правительством Российской Федерации принят соответствующий акт. В соответствии с этим мы продлеваем меры поддержки для тех предпринимателей, которые получили выплаты за апрель и май в размере МРОТ на одного сотрудника. Мы продлеваем эту выплату ещё на июнь месяц, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора Департамента экономического развития Севастополя Алексея Попова.

На сегодняшний день почти три тысячи субъектов МСП воспользовались данной мерой поддержки с общей численностью 13,5 тыс. человек, на общую сумму более 312 млн рублей.

Для данной группы предпринимателей не потребуется формирование новой заявки, все проверки пройдут в автоматическом режиме, а главным условием также остается сохранение занятости по отношению к марту 2020 года – это федеральные требования.

Помимо этого, продлевается срок приема заявок для предпринимателей, которые ранее не успели воспользоваться мерой поддержки за периоды апрель и май.

Также получить меру поддержки за июнь смогут предприниматели, которые ранее не входили в перечень получателей региональной меры, так как являлись получателями субсидии за апрель и май из средств федерального бюджета по 576 постановлению Правительства РФ.

Дополнительно вводится мера поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в отношении которых в 4 квартале 2020 года были введены ограничительные меры – это деятельность в сфере общественного питания, гостиничного бизнеса, развлекательная и экскурсионная деятельность.

Меры поддержки будут предоставляться за октябрь, ноябрь и декабрь, как и ранее, из расчета МРОТ (12 130 руб.) на 1 сотрудника исходя из численности сотрудников в марте 2020 года за каждый месяц при обязательном условии сохранения численности сотрудников на уровне не менее 90% от количества работников в марте 2020 года. В случае если мерой поддержки пользуется ИП – то к численности работников при расчете субсидии прибавляется единица – то есть на самого предпринимателя.

Срок приема заявлений на получение меры поддержки — до 30 апреля 2021 года.

Подать заявку на получение меры поддержки с 1 марта 2021 можно по адресу : https://grant.sev.gov.ru/ .

Михаил Развожаев поручил Департаменту экономического развития еще раз провести разъяснительную работу с предпринимателями и рассказать о процедуре получения мер поддержки.

Консультации по вопросам получения меры поддержки осуществляются Центром Мой бизнес: (8692) 22-92-92.