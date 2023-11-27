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В Севастополе вводят режим ЧС регионального масштаба

В Севастополе вводят режим ЧС регионального масштаба

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:05 27.11.2023

В Севастополе профильные службы оценивать нанесённый непогодой ущерб.

Если станет ясно, что все затраты на восстановление инфраструктуры городской бюджет не покроет — мы обратимся за помощью в федеральные ведомства. Совершенно однозначно, что будем обращаться в Минобрнауки по вопросу происшествия в ИнБЮМ. В здании выбиты окна и сорвана часть мягкой кровли, затоплен зал аквариума, в лабораториях уничтожено оборудование и экспедиционный материал, — сообщили в своём телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. 

По предварительной информации, шторм разрушил также устричный спат, выращенный в рамках НОЦ «МореАгроБиоТех», и устричную ферму предприятия «Марикультура». В Радиобиологическом корпусе на Катерной улице обрушены причальная стенка и маяк, уничтожена часть оборудования. Сейчас в институте, как и во всем городе идет расчистка и уборка.

Все коммунальные службы продолжают дежурства. Благодарю всех за четкую и слаженную работу, — подчёркивает Михаил Развожаев.  

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