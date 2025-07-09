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В Севастополе вводят в работу новую газораспределительную подстанцию
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе вводят в работу новую газораспределительную подстанцию

Опубликовал: КрымPRESS в Газоснабжение Крыма 13:47 09.07.2025

«Севастопольгаз» работает над переключением сетей газоснабжения со старой, отслужившей более 50 лет, газораспределительной подстанции на новую.

Предприятие выполняет масштабные работы, связанные с отключением газоснабжения на сетях высокого давления. Будет выведен из эксплуатации и отключен от системы газонабжения ветхий газорегуляторный пункт, а новый – врезан в систему и подключен. Параллельно бригады работают еще на шести участках. Это позволит улучшить качество газоснабжения абонентов, в том числе и в отопительный сезон, то есть мы готовим сети и к осенне-зимнему периоду, — рассказал о проводимых предприятием работах генеральный директор ГУП «Севастопольгаз» Александр Подтуркин.

Новое оборудование – современное, отвечает всем стандартам и нормам, и имеет срок эксплуатации более 40 лет. Оборудование надежно и устойчиво обеспечит природным газом, как жителей города, так и  промышленный сегмент, в том числе позволит подавать газ на строящийся в рамках госпрограммы индустриальный парк Севастополя. Оборудование современное, отвечает всем стандартам и нормам.

Напомним, что для обеспечения безопасности мероприятий, направленных на улучшение газоснабжения города, необходимы временные отключения «голубого топлива». Всю актуальную информацию, а также сообщения об отключениях вы можете найти в Телеграм-канале и группе ГУП «Сеастопольгаз».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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