В Севастополе выбирают реставраторов фасада Художественного музея

Стать подрядчиком по ремонту фасада севастопольского Художественного музея им.М.П Крошицкого хотят два участника.

Тендер на выполнение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия — здания Севастопольского художественного музея — состоялся 25 февраля. Начальная (максимальная) цена контракта — 63,6 млн рублей. Победителя объявят в пятницу, 28 февраля. Предложения от двоих участников ниже первоначальной суммы процентов на 10. Как пояснили в Департаменте капитального строительства, в этот раз речь идет ремонте крыши и фасада здания. Это дополнительная сумма к первому контракту на ремонт в 309,3 млн рублей, который должна была до конца 2019 года провести питерская компания «ГУАР», — сообщает «Севастопольская газета» .

Работы в музее ведутся с весны 2018 года. При этом особым этапом считалась реставрация уникального фасада, насыщенного большим количеством декора разных эпох и стилей, скульптурами, колоннами всех ордеров, маскаронами, элементами барокко.

Предполагалось, что реставрацией элементов фасада здания займутся 25 рабочих, а часть декора изготовят в мастерских и установят на здании уже в готовом виде. Утраченную в советское время лепнину должны воссоздать по сохранившимся архивным материалам. Полностью завершить ремонт фасада должны были в августе 2019 года. Однако в октябре эти сроки перенесли на 2020 год, с пометкой «без увеличения объемов финансирования». Примерно тогда же был расторгнут контракт с ООО «ГУАР», а на смену ему стали искать очередного подрядчика, — отмечают журналисты «СГ».

Напомним, что ремонт и реставрация здания музея финансируются за счет Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года».