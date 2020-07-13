В Севастополе выбирают «Самый дружный двор»

Для участие в конкурсе «Самый дружный двор», который предусматривает благоустройство дворовых территорий при финансовой поддержке города в 2021 году, было подано 108 заявок.

В течение двух ближайших недель будут осуществлены выезды на места и подготовлены необходимые материалы. Конкурс двухэтапный – муниципальный, а сейчас в департаменте по территориальному развитию. В 2021 году победителями станут 50 дворовых территорий. Общая сумма средств на эти цели — 75 млн рублей (выделяется ежегодно), — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора департамента по территориальному развитию Сергея Бездольного.

В конкурсе предусмотрено две категории – для муниципалитетов до 12 тысяч жителей, а также более 12 тысяч жителей. Самый активные муниципалитеты в двух категориях – Верхнесадовский (35% заявок от общего количества) и Гагаринский (также около 35% заявок).

Перечень победителей будет утвержден на Правительстве. После управляющие компании под контролем жителей приступят к проектированию, чтобы реализовать проекты в 2021 году, — заявил Сергей Бездольный.

Конкурс «Самый дружный двор» проходит в Севастополе в пятый раз. За это время благодаря ему в городе было благоустроено 172 дворовых территории.