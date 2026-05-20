Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе выбирают лучшего спасателя
Новости Республики
В Севастополе выбирают лучшего спасателя
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе выбирают лучшего спасателя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:41 20.05.2026

В Спасательной службе проходит Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». После соревнований среди пожарных и водителей пожарных автомобилей эстафету приняли спасатели. За звание «Лучший спасатель» боролись 12 сотрудников подразделений «Таврос», «Омега» и «Север».

Конкурсная программа полностью ориентирована на практические навыки, которые спасатели ежедневно применяют в работе. Участникам предстояло пройти несколько непростых испытаний, потребовавших серьезной физической подготовки, умения работать в условиях высокой нагрузки, а также проявить ловкость, силу и выносливость.

Одним из первых заданий стала 60-метровая полоса препятствий, которую необходимо было преодолеть в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе. Отдельное внимание уделили работе с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом — спасатели продемонстрировали точность действий и уверенное владение оборудованием при выполнении практических задач.

Узнайте больше:  Жителей Севастополя предупреждают: мошенники предлагают незаконно обналичить материнский капитал

Не менее зрелищной стала гонка на лодках. Участники преодолели дистанцию в один километр, обходя препятствия на обратном пути. Кроме того, спасатели выполнили упражнение по подаче спасательного круга в заданный квадрат — один из основных элементов спасения человека на воде.

При подведении итогов учитывались не только скорость выполнения заданий, но и точность действий. За допущенные ошибки участникам начислялись штрафные баллы. После завершения всех испытаний конкурсная комиссия приступила к подсчёту итоговых баллов.

Победителей и призеров конкурса объявят после окончательного подведения итогов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 7

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.