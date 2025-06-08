В Севастополе выбрали лучшего в конкурсе на лучший флешмоб

В мае прошел отборочный тур, в котором приняли участие более тысячи воспитанников из 16 дошкольных учреждений. В финале конкурса приняли участие более 300 воспитанников из шести дошкольных учреждений города.
Коллективы дошкольных образовательных учреждений: № 36, 67, 132, детского сада при школе № 43, образовательных центров «Античный» и «Бухта Казачья» подготовили массовые танцевальные композиции. Каждый номер был посвящен России.
В преддверии двух знаменательных праздников – Дня России и Дня рождения нашего славного Севастополя, мы собрались, чтобы дарить свои таланты нашей великой стране и славному Городу-Герою. Самый лучший подарок – это наши дети и их творчество. Я точно уверена, что ребята вырастут настоящими патриотами и гражданами нашей великой страны России. А также хочу поблагодарить родителей за таких талантливых ребят и за сотрудничество с педагогическими коллективами, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента образования и науки Елену Андрус.
Первое место разделили команды образовательного центра «Бухта Казачья» и детского сада №36, второе место досталось командам детского сада №132 и детского сада при школе № 43, а третье место заняли команды образовательного центра «Античный» и детского сада №67.
Победители, призеры и участники получили заслуженные награды и подарки.
Напоминаем, что городской конкурс на лучший танцевальный флешмоб «Вместе мы – большая сила, вместе – мы страна Россия!» проводится в Севастополе с 2016 года.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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