В Севастополе выбрали лучшего в конкурсе на лучший флешмоб

На площадке Севастопольского центра туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи прошел финал городского конкурса на лучший танцевальный флешмоб «Вместе мы – большая сила, вместе – мы страна Россия!». Мероприятие посвящено празднованию Дня России и 242-й годовщины со Дня основания города Севастополя.

В мае прошел отборочный тур, в котором приняли участие более тысячи воспитанников из 16 дошкольных учреждений. В финале конкурса приняли участие более 300 воспитанников из шести дошкольных учреждений города.

Коллективы дошкольных образовательных учреждений: № 36, 67, 132, детского сада при школе № 43, образовательных центров «Античный» и «Бухта Казачья» подготовили массовые танцевальные композиции. Каждый номер был посвящен России.

В преддверии двух знаменательных праздников – Дня России и Дня рождения нашего славного Севастополя, мы собрались, чтобы дарить свои таланты нашей великой стране и славному Городу-Герою. Самый лучший подарок – это наши дети и их творчество. Я точно уверена, что ребята вырастут настоящими патриотами и гражданами нашей великой страны России. А также хочу поблагодарить родителей за таких талантливых ребят и за сотрудничество с педагогическими коллективами, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента образования и науки Елену Андрус.

Первое место разделили команды образовательного центра «Бухта Казачья» и детского сада №36, второе место досталось командам детского сада №132 и детского сада при школе № 43, а третье место заняли команды образовательного центра «Античный» и детского сада №67.

Победители, призеры и участники получили заслуженные награды и подарки.

Напоминаем, что городской конкурс на лучший танцевальный флешмоб «Вместе мы – большая сила, вместе – мы страна Россия!» проводится в Севастополе с 2016 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя