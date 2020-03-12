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В Севастополе выбрали лучший отряд вожатых

В Севастополе выбрали лучший отряд вожатых

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:27 12.03.2020

11 марта в концертном зале Севастопольского государственного университета состоялся финал главного конкурса для вожатых нашего региона, Лучшего студенческого педагогического отряда.

В этом году в финал конкурса вошли 5 отрядов: «Кипиш», «Взрыв», «Стальные Львы», «Альянс» и «Черная жемчужина». В каждой команде защищали честь отряда пять человек, которые уже получили определенный вожатский опыт, — отмечают в пресс-службе Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

Мероприятие включало несколько этапов:

  • Входным стало написание педагогического диктанта.
  • Педагогическая дискуссия. На данном этапе команды демонстрировали теоретические знания, рассуждая на такие темы, как курение в лагере, родительские дни и концерты для родителей.
  • Коллективно-творческое дело позволило оценить практические умения. Ребята провели профориентационные занятие для учащихся пятых и седьмых классов.

Для финального концерта ребята подготовили творческие номера, презентующие свои отряды. Оценивались оригинальность выступления, уверенность в исполнении, артистизм и культура речи. Победителем конкурса, как и в 2019 году, стал педагогический отряд «Черная жемчужина». Второе место заняли «Стальные львы», в бронзу забрал «Взрыв». Теперь победители конкурса готовятся к Всероссийскому этапу, который осенью этого года в Санкт-Петербурге.

Мероприятие организовано Управлением по делам молодежи и спорта города Севастополя, ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя» и Севастопольским региональным отделением МООО «Российские студенческие отряды».

фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды»

В Севастополе выбрали лучший отряд вожатых

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