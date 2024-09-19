В Севастополе выбрали заместителей председателя Заксобрания, руководителей комиссий и комитетов

На первом заседании Законодательного собрания III созыва 19 сентября, сообщает «Севастопольская газета», депутаты избрали заместителей председателя и руководителей профильных комиссий и комитетов:
- Заместителями чуть ранее вновь избранного председателя Владимира Немцева стали депутат от ЛДПР Илья Журавлев, депутат от КПРФ Василий Пархоменко и депутат от партии «Единая Россия» Василий Зубенко.
- Комитеты и комиссии заксобрания стали называться несколько иначе, но их также осталось семь.
- Постоянный комитет по городской инфраструктуре возглавил Павел Харламов.
- Постоянный комитет по законодательству и поддержке участников СВО — Роман Кулаков.
- Постоянный комитет по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи — Александр Кулагин.
- Постоянный комитет по образованию, науке, культуре, спорту и молодежной политике — Алексей Ярусов.
- Постоянный комитет по экономике и инвестициям — Сергей Колбин.
- Постоянный комитет по градостроительству — Константин Пирогов.
- Постоянную комиссию по бюджету снова возглавил Вячеслав Аксенов.
Должности председателя заксобрания, трех его заместителей и руководителей комитетов и комиссий — оплачиваемые. Остальные 13 депутатов выполняют свои обязанности бесплатно.
источник: «Севастопольская газета»
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