Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе выбрали заместителей председателя Заксобрания, руководителей комиссий и комитетов
актуально в республике
В Севастополе выбрали заместителей председателя Заксобрания, руководителей комиссий и комитетов
фото: пресс-служба Севастопольского законодательного собрания

В Севастополе выбрали заместителей председателя Заксобрания, руководителей комиссий и комитетов

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:22 19.09.2024

На первом заседании Законодательного собрания III созыва 19 сентября, сообщает «Севастопольская газета», депутаты избрали заместителей председателя и руководителей профильных комиссий и комитетов:

  • Заместителями чуть ранее вновь избранного председателя Владимира Немцева стали депутат от ЛДПР Илья Журавлев, депутат от КПРФ Василий Пархоменко и депутат от партии «Единая Россия» Василий Зубенко.
  • Комитеты и комиссии заксобрания стали называться несколько иначе, но их также осталось семь.
  • Постоянный комитет по городской инфраструктуре возглавил Павел Харламов.
  • Постоянный комитет по законодательству и поддержке участников СВО — Роман Кулаков.
  • Постоянный комитет по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи — Александр Кулагин.
  • Постоянный комитет по образованию, науке, культуре, спорту и молодежной политике — Алексей Ярусов.
  • Постоянный комитет по экономике и инвестициям — Сергей Колбин.
  • Постоянный комитет по градостроительству — Константин Пирогов.
  • Постоянную комиссию по бюджету снова возглавил Вячеслав Аксенов.
Узнайте больше:  Служба занятости Севастополя: более 70 соискателей старше 50 лет нашли работу с начала года

Должности председателя заксобрания, трех его заместителей и руководителей комитетов и комиссий — оплачиваемые. Остальные 13 депутатов выполняют свои обязанности бесплатно.

источник: «Севастопольская газета»

Просмотры: 43

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: власть в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
власть в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.