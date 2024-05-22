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В Севастополе выбраны территории, которые будут благоустроены в следующем году
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе выбраны территории, которые будут благоустроены в следующем году

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:41 22.05.2024

В конце апреля завершилось голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». В ходе голосования севастопольцы выбрали 10 общественных пространств, которые будут благоустраивать в следующем году.

Напомню, что голосование шло с середины марта до конца апреля. В итоге большинством голосов были определены зоны в каждом муниципальном образовании, – отмечает губернатор Михаил Развожаев.

Пространства для благоустройства в 2025 году:

  • зелёная зона в районе дома № 212 на проспекте Генерала Острякова;
  • территория в районе остановки «Кинотеатр «Океан»;
  • сквер Героев Советского Союза на улице Героев Севастополя;
  • сквер в районе дома № 52 по улице Крестовского;
  • набережная в Андреевке;
  • зелёная зона в районе дома № 82 на улице Севастопольской в Верхнесадовом;
  • территория на улице Авиаторов в Каче;
  • территория в районе дома № 23 на улице Животноводов в Новобобровке;
  • зелёная зона в районе дома № 15 на улице Сахалина в Родном;
  • территория сквера «Центральный» напротив дома № 14 на улице Яблочкова в Инкермане.

Благодарю всех, кто участвовал в голосовании! Теперь специалистам предстоит разработка проектов благоустройства территорий-победителей, обсуждение этих проектов с жителями и – в следующем году – работа непосредственно на объектах, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Напомним, что в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году также будут благоустроены 10 территорий. Работы начнутся предварительно в июне.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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