В Севастополе выбраны территории, которые будут благоустроены в следующем году

В конце апреля завершилось голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». В ходе голосования севастопольцы выбрали 10 общественных пространств, которые будут благоустраивать в следующем году.
Напомню, что голосование шло с середины марта до конца апреля. В итоге большинством голосов были определены зоны в каждом муниципальном образовании, – отмечает губернатор Михаил Развожаев.
Пространства для благоустройства в 2025 году:
- зелёная зона в районе дома № 212 на проспекте Генерала Острякова;
- территория в районе остановки «Кинотеатр «Океан»;
- сквер Героев Советского Союза на улице Героев Севастополя;
- сквер в районе дома № 52 по улице Крестовского;
- набережная в Андреевке;
- зелёная зона в районе дома № 82 на улице Севастопольской в Верхнесадовом;
- территория на улице Авиаторов в Каче;
- территория в районе дома № 23 на улице Животноводов в Новобобровке;
- зелёная зона в районе дома № 15 на улице Сахалина в Родном;
- территория сквера «Центральный» напротив дома № 14 на улице Яблочкова в Инкермане.
Благодарю всех, кто участвовал в голосовании! Теперь специалистам предстоит разработка проектов благоустройства территорий-победителей, обсуждение этих проектов с жителями и – в следующем году – работа непосредственно на объектах, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.
Напомним, что в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году также будут благоустроены 10 территорий. Работы начнутся предварительно в июне.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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