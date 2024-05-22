В Севастополе выбраны территории, которые будут благоустроены в следующем году

В конце апреля завершилось голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». В ходе голосования севастопольцы выбрали 10 общественных пространств, которые будут благоустраивать в следующем году.

Напомню, что голосование шло с середины марта до конца апреля. В итоге большинством голосов были определены зоны в каждом муниципальном образовании, – отмечает губернатор Михаил Развожаев.

Пространства для благоустройства в 2025 году:

зелёная зона в районе дома № 212 на проспекте Генерала Острякова;

территория в районе остановки «Кинотеатр «Океан»;

сквер Героев Советского Союза на улице Героев Севастополя;

сквер в районе дома № 52 по улице Крестовского;

набережная в Андреевке;

зелёная зона в районе дома № 82 на улице Севастопольской в Верхнесадовом;

территория на улице Авиаторов в Каче;

территория в районе дома № 23 на улице Животноводов в Новобобровке;

зелёная зона в районе дома № 15 на улице Сахалина в Родном;

территория сквера «Центральный» напротив дома № 14 на улице Яблочкова в Инкермане.

Благодарю всех, кто участвовал в голосовании! Теперь специалистам предстоит разработка проектов благоустройства территорий-победителей, обсуждение этих проектов с жителями и – в следующем году – работа непосредственно на объектах, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Напомним, что в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году также будут благоустроены 10 территорий. Работы начнутся предварительно в июне.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя